Пробудет пять часов: когда в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза — в прошлом году к нему собралась толпа

Стала известна дата прибытия поезда Деда Мороза в Новосибирск в этом году. В городе необычный поезд остановится 2 декабря на станции Новосибирск-Главный. Поезд пробудет в городе несколько часов — с 11:20 до 16:50.
Как сообщают на сайте «Поезд Деда Мороза», маршрут поезда в этом году пройдет более чем через 70 городов. В Новосибирске можно купить билет на посещение передвижной резиденции Деда Мороза. Стоить участие в квесте с аниматорами, встреча с Дедом Морозом, сладкий подарок и чаепитие в вагоне-ресторане будет от 1950 рублей.
В этом году в поезде Деда Мороза появилась новинка — вагон кукольного театра. В нем будет проходить 45-минутное представление с кукольными героями поезда Деда Мороза. Билет, в который входит спектакль, сладкий подарок и видеопоздравление Деда Мороза, также стоит от 1950 рублей.
Те, кто не покупают билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан. Также после прибытия Дед Мороз выходит из резиденции и приветствует детей, а перед отбытием прощается с ними.
В прошлом году поезд Деда Мороза приезжал в Новосибирск в конце ноября. Тогда на станции Новосибирск-Главный собралась большая толпа сибиряков с детьми.