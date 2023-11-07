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Пробудет пять часов: когда в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза — в прошлом году к нему собралась толпа

Посмотреть спектакль можно будет бесплатно

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Часть программы бесплатная

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Стала известна дата прибытия поезда Деда Мороза в Новосибирск в этом году. В городе необычный поезд остановится 2 декабря на станции Новосибирск-Главный. Поезд пробудет в городе несколько часов — с 11:20 до 16:50.

Как сообщают на сайте «Поезд Деда Мороза», маршрут поезда в этом году пройдет более чем через 70 городов. В Новосибирске можно купить билет на посещение передвижной резиденции Деда Мороза. Стоить участие в квесте с аниматорами, встреча с Дедом Морозом, сладкий подарок и чаепитие в вагоне-ресторане будет от 1950 рублей.

Поезд поедет из Великого Устюга

Поезд поедет из Великого Устюга

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В этом году в поезде Деда Мороза появилась новинка — вагон кукольного театра. В нем будет проходить 45-минутное представление с кукольными героями поезда Деда Мороза. Билет, в который входит спектакль, сладкий подарок и видеопоздравление Деда Мороза, также стоит от 1950 рублей.

Те, кто не покупают билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан. Также после прибытия Дед Мороз выходит из резиденции и приветствует детей, а перед отбытием прощается с ними.

В прошлом году поезд Деда Мороза приезжал в Новосибирск в конце ноября. Тогда на станции Новосибирск-Главный собралась большая толпа сибиряков с детьми.

Дед МорозНовый годПоездНовосибирск
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