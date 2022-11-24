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Тема дняТолпа встретила Деда Мороза на вокзале
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Толпа новосибирцев встретила поезд Деда Мороза — что происходит на перроне (на улице -24 градуса)

Состав прибыл на паровой тяге рано утром

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Дети радуются приезду волшебника

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Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Новосибирск. Состав на паровой тяге появился на вокзале Новосибирск-Главный сегодня, 24 ноября, в 10:25.

Бесплатная программа проходит на улице. И несмотря на достаточно крепкий мороз в -24 градуса встретить новогоднего волшебника пришла толпа новосибирцев с детьми.

Билеты продавались на программу в самом поезде, их реализовывали РЖД. Фотокорреспонденту НГС удалось побывать внутри, и чуть позже мы опубликуем репортаж. А сейчас посмотрим, что происходит на улице.

Состав прибыл на паровой тяге

Состав прибыл на паровой тяге

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Бесплатная программа проходит на улице

Бесплатная программа проходит на улице

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Вместе с Дедом Морозом едет Снегурочка из Костромы

Вместе с Дедом Морозом едет Снегурочка из Костромы

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Поезд проедет более 33 тысяч километров

Поезд проедет более 33 тысяч километров

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Артисты выступят более чем в 100 городах

Артисты выступят более чем в 100 городах

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Настроение у всех приподнятое

Настроение у всех приподнятое

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При этом ранее новогодний поезд с Дедом Морозом побывал в нескольких городах Кемеровской области и вызвал массу возмущений на качество организации встречи сказочного персонажа с жителями населенных пунктов.

Дед МорозВокзалНовосибирск-ГлавныйПоезд Деда Мороза
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