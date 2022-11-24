Толпа новосибирцев встретила поезд Деда Мороза — что происходит на перроне (на улице -24 градуса)

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Новосибирск. Состав на паровой тяге появился на вокзале Новосибирск-Главный сегодня, 24 ноября, в 10:25.
Бесплатная программа проходит на улице. И несмотря на достаточно крепкий мороз в -24 градуса встретить новогоднего волшебника пришла толпа новосибирцев с детьми.
Билеты продавались на программу в самом поезде, их реализовывали РЖД. Фотокорреспонденту НГС удалось побывать внутри, и чуть позже мы опубликуем репортаж. А сейчас посмотрим, что происходит на улице.
При этом ранее новогодний поезд с Дедом Морозом побывал в нескольких городах Кемеровской области и вызвал массу возмущений на качество организации встречи сказочного персонажа с жителями населенных пунктов.