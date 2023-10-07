«До сих пор коленки трясутся»: жители южноуральской деревни — о последствиях съемок шоу с экстрасенсами

«Всю душу вывернули наружу»

Людей в момент приезда корреспондента 74.RU на улице немного. Все, кого встречаем на пути, знают о съемках шоу и видели его премьеру в прошлые выходные. С «проклятым» статусом Фроловки они не согласны.



— Это всё бред — про проклятия, несчастья. Я уже 30 лет здесь живу, как и в любой деревне, у людей что-то получается, что-то — нет, — рассуждает мужчина в ожидании рейсовой маршрутки. — Раньше здесь много немцев жило, работал совхоз, дороги были все асфальтированные. Нормальная у нас деревня. Вон, школа работает. В других деревнях закрываются, а у нас — нет. Они [Подколзины] приезжие, дом купили недавно. Их здесь не знают.