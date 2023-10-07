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Репортаж

«До сих пор коленки трясутся»: жители южноуральской деревни — о последствиях съемок шоу с экстрасенсами

Журналисты побывали в Фроловке Челябинской области ровно через месяц после приезда к ним медиума, чернокнижника и ведьмы

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Каждый житель Фроловки теперь знает про экстрасенсов и мистическое шоу на федеральном ТВ, а вся страна — что это «проклятая деревня»

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Живописную деревню Фроловка в Челябинской области на телеканале ТНТ окрестили «проклятым местом». Туда приехали медиум, чернокнижник и ведьма, чтобы избавить жителей от нечистой силы. После выхода программы в эфир слава досталась не только тем, кто пришел на съемку, но и остальным деревенским, даже тем, кто не выходил из дома (про некоторых из них экстрасенсы рассказали весьма интимные подробности). Семья, которая позвала съемочную группу, уехала. А вот оставшиеся жители теперь грозят друг другу судом и считают, что Фроловку опорочили. Правда, некоторые общение со звездными гостями все-таки вспоминают с теплотой и ждут эффект от их работы через пару месяцев. Подробности — в репортаже 74.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: rutube.ru

Деревня Фроловка в 50 километрах от Челябинска ничем с виду не отличается от многих других. Несколько сотен жителей, десяток улиц, школа, детский сад и магазин. Вокруг — поля, болота с камышом и развалины совхоза.

Болота плотно обступили жилые дома

Болота плотно обступили жилые дома

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У экстрасенсов здесь были исключительно негативные эмоции, они говорили о некой «черноте», нам же деревня и ее окрестности показались очень живописными

У экстрасенсов здесь были исключительно негативные эмоции, они говорили о некой «черноте», нам же деревня и ее окрестности показались очень живописными

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Поводом для приезда экстрасенсов стал пожар в одном из домов в апреле этого года. Супруги Подколзины с сыном находились дома, когда в прихожей возле счетчика вспыхнул огонь. Пламя разгоралось стремительно, и людям пришлось вылезать через окно. В тот же вечер деревня осталась без света, и потушить огонь оперативно не получилось. Пожар уничтожил все вещи и документы семьи, зато под пеплом они отыскали несколько уцелевших фотографий и свидетельство о венчании бывших хозяев дома, которые давно умерли.

Официальной причиной пожара стала неисправность проводки, но погорельцы подумали на нечистую силу и написали продюсерам шоу. Поэтому в начале передачи закадровый голос говорит, что Фроловка несколько лет страдает от внезапных пожаров, загадочных смертей и других несчастий. Почему — разбирались ведьма Надежда Шевченко, чернокнижник Владислав Череватый и медиум Александр Шепс.

Сгоревший дом находился на этом пустыре, но экстрасенсы исходили всю деревню, чтобы выяснить причину бед жителей

Сгоревший дом находился на этом пустыре, но экстрасенсы исходили всю деревню, чтобы выяснить причину бед жителей

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«Всю душу вывернули наружу»

Людей в момент приезда корреспондента 74.RU на улице немного. Все, кого встречаем на пути, знают о съемках шоу и видели его премьеру в прошлые выходные. С «проклятым» статусом Фроловки они не согласны.

— Это всё бред — про проклятия, несчастья. Я уже 30 лет здесь живу, как и в любой деревне, у людей что-то получается, что-то — нет, — рассуждает мужчина в ожидании рейсовой маршрутки. — Раньше здесь много немцев жило, работал совхоз, дороги были все асфальтированные. Нормальная у нас деревня. Вон, школа работает. В других деревнях закрываются, а у нас — нет. Они [Подколзины] приезжие, дом купили недавно. Их здесь не знают.

Мужчина 30 лет живет в Фроловке и не понимает, почему ее сделали местом съемок для экстрасенсов

Мужчина 30 лет живет в Фроловке и не понимает, почему ее сделали местом съемок для экстрасенсов

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Продавщица местного магазина Валерия приняла активное участие в съемках. В эфир попал ее рассказ о том, как она увидела на дороге силуэт в белом и едва не улетела в кювет — так выкрутила руль от испуга. Чернокнижник Владистав Череватый довел девушку до слез, когда рассказал, что ей не хватало внимания и любви родителей.

Во время нашего визита мы застали ее за прилавком, она принимала товар. О встрече с экстрасенсами говорит с восторгом.

Валерия осталась под впечатлением от работы экстрасенсов

Валерия осталась под впечатлением от работы экстрасенсов

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— У меня до сих пор коленки трясутся. Они всю душу вывернули наружу, — признаётся Валерия. — Рассказали то, о чём никто вообще не знал. Прямо в лоб стоят и говорят. Мы с мужем 10 лет живем, и даже он многое не знал про моих родителей. О том, что это на всю страну показали, я не жалею. Ни я, ни мне ничего лишнего не сказали. Будем надеяться, что жизнь наладится.

По ее словам, экстрасенсы работали не для галочки и шоу, а искренне старались помочь жителям и разобраться в их проблемах. Съемки проходили с 12 часов дня 26 августа до шести утра следующего дня.

«Злые у нас люди. А сейчас еще злее будут»

Сменщица Валерии Елена тоже стала героиней шоу — в ее доме первая участница «Битвы» Надежда Шевченко обнаружила дух злой ведьмы, который мешает жить односельчанам. В дом к ней экстрасенс пришла с факелом в руке и намеревалась провести обряд изгнания с ножами, но хозяйка не дала ей это сделать.

— Эта баба Шура в 90-е жила в этом доме. Лечила людей, к ней приезжали даже издалека. И с ее потомками я дружу, они все мои подруги, — объясняет нам Елена. — Поэтому я обалдела, когда все пошли к моему дому. Она [Надежда Шевченко] обиделась, что я не пошла с ней делать обряд, а хотела мне столько советов надавать, как скотину развести и так далее. Пусть будет всё, как есть. А самый мощный из всех — Александр Шепс, потому что добрый. И если он провел обряд, значит, всё будет хорошо. Говорят, что месяца два надо подождать, чтобы эффект был.

Дома у Елены (стоит слева) участница шоу обнаружила дух злой ведьмы, но хозяйка отказалась проводить ритуал по изгнанию

Дома у Елены (стоит слева) участница шоу обнаружила дух злой ведьмы, но хозяйка отказалась проводить ритуал по изгнанию

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А вот монтаж программы Елене не понравился. «Всё ради шоу и скандалов», — уверена она. Многих жителей, по ее словам, просто оклеветали. Теперь они хотят идти в суд.

— Когда программа вышла в эфир, вы знаете… там про Таю (имя изменено по просьбе Елены. — Прим. ред.) сказали вообще всю неправду. Звук наложили так, как будто она алкашка и у нее постоянные пьянки, а мы просто обсуждали ее день рождения. Одной продавщице не понравилось, как Шепс говорил про нее, что она продает сигареты. И за то, что люди подтверждали, она хочет подать в суд, — говорит Елена. — И Сергея (имя изменено. — Прим. ред.) оклеветали, что у него одно яйцо. Вот так вырезали, представляете? А у него просто операция была. Злые у нас люди. А сейчас еще злее будут.

Многим жителям не понравилось, что про них рассказали экстрасенсы

Многим жителям не понравилось, что про них рассказали экстрасенсы

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Идем дальше и у школы встречаем компанию из трех учителей, возвращающихся домой после уроков. Вышедшую программу они называют «позором для всех жителей». Им стыдно за ее участников.

В отличие от многих небольших сел, в Фроловке еще работает школа

В отличие от многих небольших сел, в Фроловке еще работает школа

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— Мы всю жизнь здесь живем, а есть те, кто приезжает в деревню, потому что его из города выселили за долги по ЖКХ. У них, городских, нет желания что-то в огороде копать, печку топить дровами, зато ногти обязательно должны быть сделаны, понимаете? Вот они и электрическими печками обогреваются, и происходит пожар. Конечно, мистика, — возмущается одна из учительниц. — Они даже не знают историю нашего села. Говорят, что «был какой-то Фрол». А то, что он был первым поселенцем деревни, часовня была в его честь на месте школы, они это не знают. Жили нормально, а здесь столько грязи, просто ушат вылили на всех нас!

Учителя не стеснялись в выражениях о программе и ее участниках

Учителя не стеснялись в выражениях о программе и ее участниках

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Мимо едет дедушка на велосипеде и тоже вступает в разговор:

— Ну а что, у тех, кто смотрит это, доход... выше, чем у нас. Им что-то интересное, мистическое надо. Вот и придумывают.

Многих деревенских жителей программа задела за живое, ведь здесь все друг друга знают

Многих деревенских жителей программа задела за живое, ведь здесь все друг друга знают

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