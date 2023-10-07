«До сих пор коленки трясутся»: жители южноуральской деревни — о последствиях съемок шоу с экстрасенсами

Живописную деревню Фроловка в Челябинской области на телеканале ТНТ окрестили «проклятым местом». Туда приехали медиум, чернокнижник и ведьма, чтобы избавить жителей от нечистой силы. После выхода программы в эфир слава досталась не только тем, кто пришел на съемку, но и остальным деревенским, даже тем, кто не выходил из дома (про некоторых из них экстрасенсы рассказали весьма интимные подробности). Семья, которая позвала съемочную группу, уехала. А вот оставшиеся жители теперь грозят друг другу судом и считают, что Фроловку опорочили. Правда, некоторые общение со звездными гостями все-таки вспоминают с теплотой и ждут эффект от их работы через пару месяцев. Подробности — в репортаже 74.RU.
Деревня Фроловка в 50 километрах от Челябинска ничем с виду не отличается от многих других. Несколько сотен жителей, десяток улиц, школа, детский сад и магазин. Вокруг — поля, болота с камышом и развалины совхоза.
Поводом для приезда экстрасенсов стал пожар в одном из домов в апреле этого года. Супруги Подколзины с сыном находились дома, когда в прихожей возле счетчика вспыхнул огонь. Пламя разгоралось стремительно, и людям пришлось вылезать через окно. В тот же вечер деревня осталась без света, и потушить огонь оперативно не получилось. Пожар уничтожил все вещи и документы семьи, зато под пеплом они отыскали несколько уцелевших фотографий и свидетельство о венчании бывших хозяев дома, которые давно умерли.
Официальной причиной пожара стала неисправность проводки, но погорельцы подумали на нечистую силу и написали продюсерам шоу. Поэтому в начале передачи закадровый голос говорит, что Фроловка несколько лет страдает от внезапных пожаров, загадочных смертей и других несчастий. Почему — разбирались ведьма Надежда Шевченко, чернокнижник Владислав Череватый и медиум Александр Шепс.
«Всю душу вывернули наружу»
Людей в момент приезда корреспондента 74.RU на улице немного. Все, кого встречаем на пути, знают о съемках шоу и видели его премьеру в прошлые выходные. С «проклятым» статусом Фроловки они не согласны.
— Это всё бред — про проклятия, несчастья. Я уже 30 лет здесь живу, как и в любой деревне, у людей что-то получается, что-то — нет, — рассуждает мужчина в ожидании рейсовой маршрутки. — Раньше здесь много немцев жило, работал совхоз, дороги были все асфальтированные. Нормальная у нас деревня. Вон, школа работает. В других деревнях закрываются, а у нас — нет. Они [Подколзины] приезжие, дом купили недавно. Их здесь не знают.
Продавщица местного магазина Валерия приняла активное участие в съемках. В эфир попал ее рассказ о том, как она увидела на дороге силуэт в белом и едва не улетела в кювет — так выкрутила руль от испуга. Чернокнижник Владистав Череватый довел девушку до слез, когда рассказал, что ей не хватало внимания и любви родителей.
Во время нашего визита мы застали ее за прилавком, она принимала товар. О встрече с экстрасенсами говорит с восторгом.
— У меня до сих пор коленки трясутся. Они всю душу вывернули наружу, — признаётся Валерия. — Рассказали то, о чём никто вообще не знал. Прямо в лоб стоят и говорят. Мы с мужем 10 лет живем, и даже он многое не знал про моих родителей. О том, что это на всю страну показали, я не жалею. Ни я, ни мне ничего лишнего не сказали. Будем надеяться, что жизнь наладится.
По ее словам, экстрасенсы работали не для галочки и шоу, а искренне старались помочь жителям и разобраться в их проблемах. Съемки проходили с 12 часов дня 26 августа до шести утра следующего дня.
«Злые у нас люди. А сейчас еще злее будут»
Сменщица Валерии Елена тоже стала героиней шоу — в ее доме первая участница «Битвы» Надежда Шевченко обнаружила дух злой ведьмы, который мешает жить односельчанам. В дом к ней экстрасенс пришла с факелом в руке и намеревалась провести обряд изгнания с ножами, но хозяйка не дала ей это сделать.
— Эта баба Шура в 90-е жила в этом доме. Лечила людей, к ней приезжали даже издалека. И с ее потомками я дружу, они все мои подруги, — объясняет нам Елена. — Поэтому я обалдела, когда все пошли к моему дому. Она [Надежда Шевченко] обиделась, что я не пошла с ней делать обряд, а хотела мне столько советов надавать, как скотину развести и так далее. Пусть будет всё, как есть. А самый мощный из всех — Александр Шепс, потому что добрый. И если он провел обряд, значит, всё будет хорошо. Говорят, что месяца два надо подождать, чтобы эффект был.
А вот монтаж программы Елене не понравился. «Всё ради шоу и скандалов», — уверена она. Многих жителей, по ее словам, просто оклеветали. Теперь они хотят идти в суд.
— Когда программа вышла в эфир, вы знаете… там про Таю (имя изменено по просьбе Елены. — Прим. ред.) сказали вообще всю неправду. Звук наложили так, как будто она алкашка и у нее постоянные пьянки, а мы просто обсуждали ее день рождения. Одной продавщице не понравилось, как Шепс говорил про нее, что она продает сигареты. И за то, что люди подтверждали, она хочет подать в суд, — говорит Елена. — И Сергея (имя изменено. — Прим. ред.) оклеветали, что у него одно яйцо. Вот так вырезали, представляете? А у него просто операция была. Злые у нас люди. А сейчас еще злее будут.
Идем дальше и у школы встречаем компанию из трех учителей, возвращающихся домой после уроков. Вышедшую программу они называют «позором для всех жителей». Им стыдно за ее участников.
— Мы всю жизнь здесь живем, а есть те, кто приезжает в деревню, потому что его из города выселили за долги по ЖКХ. У них, городских, нет желания что-то в огороде копать, печку топить дровами, зато ногти обязательно должны быть сделаны, понимаете? Вот они и электрическими печками обогреваются, и происходит пожар. Конечно, мистика, — возмущается одна из учительниц. — Они даже не знают историю нашего села. Говорят, что «был какой-то Фрол». А то, что он был первым поселенцем деревни, часовня была в его честь на месте школы, они это не знают. Жили нормально, а здесь столько грязи, просто ушат вылили на всех нас!
Мимо едет дедушка на велосипеде и тоже вступает в разговор:
— Ну а что, у тех, кто смотрит это, доход... выше, чем у нас. Им что-то интересное, мистическое надо. Вот и придумывают.