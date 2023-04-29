А вы и не знали! 10 новых сериалов, о которых вы не слышали (а зря!)

Главная героиня сериала — Ханна (Дженнифер Гарнер) — живет в идеальном браке с мужем Оуэном (Николай Костер-Вальдау) и падчерицей Бейли (Энгаури Райс). Однажды Оуэн пропадает, а женщина получает загадочную записку со словами «Защити ее». Пока Ханна пытается разобраться с тем, куда пропал ее муж, все вокруг твердят, что он был не тем, за кого себя выдавал.

«Сансара» (16+)

Дата выхода: 6 апреля

Где смотреть: Okko



Жанры: драма, фантастика

Продолжительность: 8 серий по 45 минут (1-й сезон)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8

Фантастическую драму, вдохновленную повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», сняла Мария Агранович, режиссер сериала «The Телки». История рассказывает о простом парне Андрее (Павел Деревянко), который просыпается и понимает, что его жизнь начинает идти в обратном направлении. За 22 октября следует 21-е, а затем 20-е. Загадочная девушка (Кристина Асмус) подсказывает паникующему герою, что ему нужно понять, какую ошибку он совершил в прошлом, и исправить ее.