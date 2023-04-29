А вы и не знали! 10 новых сериалов, о которых вы не слышали (а зря!)

Уже придумали, чем будете заниматься в майские праздники? Хоть они в этом году и разделены рабочей неделей, но времени на отдых всё равно хватит. Если еще не знаете, чем заняться, предлагаем провести время за сериалами. Принесли вам 10 новинок — не только российских, но и зарубежных. Выбирайте, что больше по вкусу!
«Жить жизнь» (18+)
Дата выхода: 13 апреля
Где смотреть: Start
Жанр: триллер
Продолжительность: 8 серий по 47 минут (1-й сезон)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2
«Жить жизнь» — это психологический триллер от создателей «Содержанок», снятый по одноименному роману Анны Богинской. Главная героиня — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), которая после смерти мужа увлекается красавчиком-хирургом Матвеем (Роман Васильев), но со временем понимает, что он сознательно манипулирует ее чувствами. Девушка решает выяснить причины такого поведения и дать отпор манипулятору.
В чувственном сериале с элементами детектива снялись Дарья Мороз (она же выступила шоураннером проекта), а также Евгений Шварц и Юрий Чурсин.
«Последнее, что он мне сказал» (18+)
Дата выхода: 14 апреля
Где смотреть: Apple TV+
Жанры: триллер, драма, детектив
Продолжительность: 7 серий по 45 минут (1-й сезон)
Рейтинг на «Кинопоиске»: —
Рейтинг на IMDb: 6.90
Сериал снят по бестселлеру Лоры Дейв — адаптацией сценария занимались сама писательница, а также ее муж, обладатель «Оскара» (за лучший оригинальный сценарий к фильму «В центре внимания») Джош Сингер. Триллер спродюсировала компания актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine, которая занималась производством таких сериалов, как «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу».
Главная героиня сериала — Ханна (Дженнифер Гарнер) — живет в идеальном браке с мужем Оуэном (Николай Костер-Вальдау) и падчерицей Бейли (Энгаури Райс). Однажды Оуэн пропадает, а женщина получает загадочную записку со словами «Защити ее». Пока Ханна пытается разобраться с тем, куда пропал ее муж, все вокруг твердят, что он был не тем, за кого себя выдавал.
«Сансара» (16+)
Дата выхода: 6 апреля
Где смотреть: Okko
Жанры: драма, фантастика
Продолжительность: 8 серий по 45 минут (1-й сезон)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8
Фантастическую драму, вдохновленную повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», сняла Мария Агранович, режиссер сериала «The Телки». История рассказывает о простом парне Андрее (Павел Деревянко), который просыпается и понимает, что его жизнь начинает идти в обратном направлении. За 22 октября следует 21-е, а затем 20-е. Загадочная девушка (Кристина Асмус) подсказывает паникующему герою, что ему нужно понять, какую ошибку он совершил в прошлом, и исправить ее.
«Любовь и смерть» (18+)
Дата выхода: 27 апреля
Где смотреть: HBO Max
Жанры: триллер, драма, криминал, детектив, биография, история
Продолжительность: 7 серий по 57 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: —
Рейтинг на IMDb: 8.00
Драматический мини-сериал от шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли. «Любовь и смерть» основан на реальной истории: в 1980-х годах в Техасе примерная домохозяйка завела роман с мужем лучшей подруги, а позже зарубила женщину топором. Главные роли исполнили Элизабет Олсен и Лили Рэйб, а их экранных мужей сыграли Джесси Племонс и Патрик Фьюджит. Дело, которое вызвало большой резонанс в США, не забывают: в 2022 году об этом инциденте сняли сериал «Кэнди» с Джессикой Бил в главной роли.
«Мерзлая земля» (18+)
Дата выхода: 7 апреля
Где смотреть: Wink, «Кинопоиск»
Жанры: драма, триллер
Продолжительность: 8 эпизодов по 50 минут (1-й сезон)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1
Промозглый триллер о попытке бросить вызов системе сняла режиссер фильма «Доктор Лиза» Оксана Карас. Главная героиня Лариса (Светлана Ходченкова) живет в приморском северном городке и работает в такси вместе с женихом Максимом (Антон Филипенко). Когда в городе находят труп изнасилованной девушки, столичный следователь (Юрий Чурсин) решает, что к убийству причастен Максим. Лариса изо всех сил стремится вытащить своего возлюбленного из тюрьмы, но для этого ей нужно найти настоящего маньяка.
«Младшая сестра» (18+)
Дата выхода: 7 апреля
Где смотреть: «Амедиатека»
Жанр: комедия
Продолжительность: 5 серий по 25 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9
Рейтинг на IMDb: 7.50
Новозеландская версия известного британского сериала «Дрянь». Сценарий написала актриса Симоне Натан (также была автором сценария сериала «Наш флаг означает смерть»), она же сыграла и главную роль — молодую женщину по имени Лулу, которая слишком сильно привязана к своей еврейской семье. Несмотря на постоянное давление, девушка пытается понять, кто она такая и чего хочет в этой жизни. Для этого ей нужно проделать большую работу — научиться отстаивать личные границы и слушать свой внутренний голос. Этот путь не всегда будет приятным!
«О чём говорят мужчины: Простые удовольствия» (16+)
Дата выхода: 24 апреля
Где смотреть: Start
Жанр: комедия
Продолжительность: 8 серий по 22 минуты
Рейтинг на «Кинопоиске»: —
Восьмисерийная версия одноименного фильма, вышедшего в прокат в феврале. Герои «Квартета И» в далеком 2019 году встретились субботним утром, чтобы выпить шампанского, и всё закончилось путешествием по глубинам мужского подсознания. В сериале будет еще больше характерных квартетовских афоризмов, а также Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов.
«Бора! Дебора» (16+)
Дата выхода: 12 апреля
Где смотреть: ENA, Genie TV
Жанры: мелодрама, комедия
Продолжительность: 14 серий по 70 минут (1-й сезон)
Рейтинг на «Кинопоиске»: —
Корейский ромком о писательнице под псевдонимом Дебора (Ю Ин-на), которая дает одиноким людям советы, как найти вторую половинку. Однако личная жизнь самой Деборы полна проблем, которые только усугубляются после встречи с Ли Су-хёком (Юн Хён-мин) — сотрудником издательства, который не верит в любовь.
«На дне» (18+)
Дата выхода: 27 апреля
Где смотреть: Premier
Жанр: комедия
Продолжительность: 10 серий по 30 минут (1-й сезон)
Рейтинг на «Кинопоиске»: —
Главный герой — 28-летний Степа (Данил Тябин), который попадает в заварушку, едва выйдя из тюрьмы. Его бабушка умерла, и теперь он должен выплатить ее долг коррумпированному полицейскому. К тому же старый деревянный дом, в котором живет Степа, хочет снести застройщик, чтобы построить на его месте торговый центр. Молодой человек придумывает авантюру: обещает застройщику выселить всех жильцов, а тот в ответ должен выплатить его долг. Но неожиданно для себя парень становится борцом за справедливость и права жильцов.
«Остров Сент-Икс» (18+)
Дата выхода: 26 апреля
Где смотреть: Hulu
Жанры: триллер, драма, детектив
Продолжительность: 8 серий по 45 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: —
Рейтинг на IMDb: 6.30
«Остров Сент-Икс» — психологический триллер от продюсера Лейлы Герштейн («Рассказ служанки»), снятый по одноименному бестселлеру Алексис Шайткин. Он рассказывает историю девушки Клэр (Алисия Дебнем-Кери). Когда Клэр было семь лет, она вместе с семьей отдыхала на Карибских островах. Безоблачный отпуск закончился трагедией: старшая сестра Клэр была найдена мертвой. Спустя годы девушка стремится узнать подробности ее смерти и найти убийцу.