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Где отдохнуть: обзор местМнение

Приближаем новогоднюю сказку: показываем, где сделать праздничные снимки в Новосибирске

В конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до места

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Артур Галушкин сделал подборку новогодних мест

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Новосибирск стал новогодней столицей России — 2023, а значит в этом году жители и гости точно погрузятся в волшебную атмосферу праздника. Пока все ждут официальной церемонии открытия 22 декабря, предлагаем прогуляться по атмосферным местам из подборки Wheretogo.nsk. Как обычно, для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.


Большая интерактивная елка

Пока елку в парке ЛДС запускают в тестовом режиме, но вы можете успеть сделать фотографию самыми первыми

Пока елку в парке ЛДС запускают в тестовом режиме, но вы можете успеть сделать фотографию самыми первыми

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На территории нового ЛДС скоро будет парк, центром притяжения которого станет огромная интерактивная ель. Сейчас ее запускают в тестовом режиме, успевайте сделать красивые кадры первыми.

Место на карте.

Сказочные огни в «Сибиряке»

Необычный сияющий каток находится в Бердске

Необычный сияющий каток находится в Бердске

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Если вы хотите отдохнуть от городской суеты на новогодних каникулах, отправляйтесь в санаторий «Сибиряк». Каждый год на его территории зажигаются сотни огней, а еще там работает открытый каток.

На территории есть атмосферные домики в лесу

На территории есть атмосферные домики в лесу

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Место на карте.

Сияющие елки

Елки, украшенные гирляндами, точно подарят вам новогоднее настроение

Елки, украшенные гирляндами, точно подарят вам новогоднее настроение

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Одно из самых ярких и праздничных мест Академгородка. Высокие ели сверкают сотнями огней — невозможно пройти и не сделать здесь праздничные фотографии.

Место на карте.

Главное место для сказки

Площадь Ленина в этом году украсили сотнями гирлянд

Площадь Ленина в этом году украсили сотнями гирлянд

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Самое известное, но от этого не менее красивое место — Первомайский сквер. Этой зимой он наполнился множеством сияющих новогодних локаций. Поэтому, если праздничное настроение еще не пришло, советуем отправиться в сквер в первую очередь.

Если этих локаций вам недостаточно для создания новогоднего настроения, прочитайте прошлую подборку от Артура Галушкина, там есть замерзший водопад и сказочный зимний лес. А журналист НГС Алёна Золотухина знает много очень красивых мест для новогодних фотосессий в Новосибирске — посмотрите на ее подборку.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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