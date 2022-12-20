Приближаем новогоднюю сказку: показываем, где сделать праздничные снимки в Новосибирске

Новосибирск стал новогодней столицей России — 2023, а значит в этом году жители и гости точно погрузятся в волшебную атмосферу праздника. Пока все ждут официальной церемонии открытия 22 декабря, предлагаем прогуляться по атмосферным местам из подборки Wheretogo.nsk. Как обычно, для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.
Большая интерактивная елка
На территории нового ЛДС скоро будет парк, центром притяжения которого станет огромная интерактивная ель. Сейчас ее запускают в тестовом режиме, успевайте сделать красивые кадры первыми.
Сказочные огни в «Сибиряке»
Если вы хотите отдохнуть от городской суеты на новогодних каникулах, отправляйтесь в санаторий «Сибиряк». Каждый год на его территории зажигаются сотни огней, а еще там работает открытый каток.
Сияющие елки
Одно из самых ярких и праздничных мест Академгородка. Высокие ели сверкают сотнями огней — невозможно пройти и не сделать здесь праздничные фотографии.
Главное место для сказки
Самое известное, но от этого не менее красивое место — Первомайский сквер. Этой зимой он наполнился множеством сияющих новогодних локаций. Поэтому, если праздничное настроение еще не пришло, советуем отправиться в сквер в первую очередь.
Если этих локаций вам недостаточно для создания новогоднего настроения, прочитайте прошлую подборку от Артура Галушкина, там есть замерзший водопад и сказочный зимний лес. А журналист НГС Алёна Золотухина знает много очень красивых мест для новогодних фотосессий в Новосибирске — посмотрите на ее подборку.