Приближаем новогоднюю сказку: показываем, где сделать праздничные снимки в Новосибирске

Новосибирск стал новогодней столицей России — 2023, а значит в этом году жители и гости точно погрузятся в волшебную атмосферу праздника. Пока все ждут официальной церемонии открытия 22 декабря, предлагаем прогуляться по атмосферным местам из подборки Wheretogo.nsk. Как обычно, для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.