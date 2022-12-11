Без Урганта, зато с Ипполитом Бедросовичем в «Иронии судьбы»: что покажут нам по телевизору в Новый год

НТВ

На НТВ главное новогоднее шоу последних лет — «Маска». И этот год не станет исключением. Так что в ночь на 1 января 2023 года мы увидим праздничный спецвыпуск проекта, где жюри не выбирает лучших из поющих, а участники раскроют свои лица сразу после выступления. Понятное дело, мы не будем раскрывать их имен, чтобы вам было интереснее смотреть и угадывать, кто скрывается за маской Снегурочки, а кто пришел в костюме Терминатора или там Чумного доктора.

