Жительница Новосибирска победила в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певица из Новосибирска Варвара Убель стала победительницей вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Финальный выпуск четвертого сезона музыкального проекта опубликован 11 ноября в группе вокального шоу, его транслирует «Россия 1».



Сибирячка выступила с музыкальной композицией Someone like you певицы Adele. Во время выступления она набрала 99 голосов. Кроме Варвары, в тройку финалистов вошли Симона Куприна из Киселевска, Кузбасс, и Милана Рахманова из Сочи.