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Тема дняНа детский спектакль в Новосибирске написали донос
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Жительница Новосибирска победила в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!»

Выступление певицы оценивало жюри, в которое входит сто человек

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Варвара Убель стала победительницей шоу «Ну-ка, все вместе!»

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Певица из Новосибирска Варвара Убель стала победительницей вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Финальный выпуск четвертого сезона музыкального проекта опубликован 11 ноября в группе вокального шоу, его транслирует «Россия 1».

Сибирячка выступила с музыкальной композицией Someone like you певицы Adele. Во время выступления она набрала 99 голосов. Кроме Варвары, в тройку финалистов вошли Симона Куприна из Киселевска, Кузбасс, и Милана Рахманова из Сочи.

— Приз Варвары — миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротация песни на «Новом радио». Поздравляем талантливую исполнительницу и желаем дальнейших успехов! — написали в группе вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» в соцсети «ВКонтакте».


В конце сентября НГС сообщал о том, что 9-летний мальчик из Новосибирска прошел в полуфинал шоу детских талантов «Ты супер!» на телеканале НТВ.

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