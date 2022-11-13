Жительница Новосибирска победила в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!»
Выступление певицы оценивало жюри, в которое входит сто человек
Певица из Новосибирска Варвара Убель стала победительницей вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Финальный выпуск четвертого сезона музыкального проекта опубликован 11 ноября в группе вокального шоу, его транслирует «Россия 1».
Сибирячка выступила с музыкальной композицией Someone like you певицы Adele. Во время выступления она набрала 99 голосов. Кроме Варвары, в тройку финалистов вошли Симона Куприна из Киселевска, Кузбасс, и Милана Рахманова из Сочи.
— Приз Варвары — миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротация песни на «Новом радио». Поздравляем талантливую исполнительницу и желаем дальнейших успехов! — написали в группе вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» в соцсети «ВКонтакте».
В конце сентября НГС сообщал о том, что 9-летний мальчик из Новосибирска прошел в полуфинал шоу детских талантов «Ты супер!» на телеканале НТВ.