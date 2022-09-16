Сибирскую Круэллу пристыдили в эфире ток-шоу — ее свекры боятся, что она вырастит ненормальных детей
На телеканале НТВ вышел выпуск передачи «За гранью» с участием Ольги Платоновой
На канале НТВ 15 сентября вышел выпуск ток-шоу «За гранью», в котором приняла участие сибирячка Ольга Платонова, известная как Сибирская Круэлла. Передача поднимает острые темы. В студию приглашают героев, поведение которых находится за пределами общественного понимания. Темой выпуска с участием Ольги стали отношения блогера со свекрами — родители мужа недовольны поведением невестки и переживают, что она воспитает ненормальных детей.
Как рассказала блогер, редакторы передачи пригласили ее на съемки в начале августа. После «Народной премии НГС», где Ольга появилась верхом на верблюде, их интерес к ее персоне существенно вырос.
— Я сразу же согласилась, муж тоже сразу сказал — да. Эмоции переполняли, восторг, волнение. Я каждый раз испытываю адреналин в своей работе, а тут федеральный канал. Конечно же, от этого опыта я жду большого выхлопа, роста, развития, новых предложений, сотрудничества с другими федеральными каналами, — перечисляет Ольга Платонова.
Мнение родных касаемо участия в съемках шоу разделилось: родители Ольги наотрез отказались приезжать, так как не поддерживают деятельность дочери, а свекор и свекровь отреагировали положительно, но при условии, что в эфире будут говорить правду.
— На первом месте — я, на втором — я, на третьем — тоже я, ну а на четвертом, наверное, дочка, — говорит Елена, свекровь Ольги. Женщина недовольна тем, что невестка редко бывает дома, уделяет мало времени семье, не следит за чистотой в доме, считает, что та в погоне за популярностью забывает о своих детях. Образы Ольги она описывает как вульгарно-эпатажные, платья слишком открытые — так, по ее мнению, не подобает одеваться матери двоих детей.
В эфире ток-шоу Ольга появилась в закрытом длинном платье в пол, генеральском кителе и короне с лучами, лицо блогера наполовину закрывала кружевная маска.
— Генерал Платонова, — называет свой наряд сибирячка.
В студии вместе с Ольгой находилась ее семья — муж, дети, свекровь и свекор. Приехала даже школьная подруга, которая не видела Платонову около 20 лет и не подозревала о том, что Ольга превратилась в такого яркого персонажа.
— Когда я работала в налоговой, меня не было дома 5 дней в неделю. Сейчас у меня гораздо больше свободного времени, чтобы уделять его семье, — парирует блогер и добавляет, что ее образ жизни не мешает ей быть хорошей женой и мамой.
Муж Ольги — Максим Платонов — выступил в защиту жены и рассказал, что это с его подачи она ушла с серьезной работы и в творчество. Мужчина признал, что ему нравится то, чем занимается Ольга, за исключением слишком откровенных нарядов.
В качестве экспертов и судей выступили деятели искусства: актер Геннадий Егоров, актриса Алевтина Добрынина, телеведущая Таша Белая, дизайнер Марина Леонова — все единогласно выступили на стороне эпатажной сибирячки и посоветовали свекрови взглянуть на творчество невестки как на художественный умысел.
— Мудрая свекровь приобретает дочь, а не мудрая — теряет сына, — высказалась актриса Елена Антипова и добавила, что женщине нужно смириться с деятельностью Ольги.
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