Сибирскую Круэллу пристыдили в эфире ток-шоу — ее свекры боятся, что она вырастит ненормальных детей

— Я сразу же согласилась, муж тоже сразу сказал — да. Эмоции переполняли, восторг, волнение. Я каждый раз испытываю адреналин в своей работе, а тут федеральный канал. Конечно же, от этого опыта я жду большого выхлопа, роста, развития, новых предложений, сотрудничества с другими федеральными каналами, — перечисляет Ольга Платонова.

Мнение родных касаемо участия в съемках шоу разделилось: родители Ольги наотрез отказались приезжать, так как не поддерживают деятельность дочери, а свекор и свекровь отреагировали положительно, но при условии, что в эфире будут говорить правду.