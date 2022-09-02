Сибирячки вошли в первую сотню рейтинга в конкурсе журнала MAXIM — смотрим горячие фото
Девушек ждет приглашение на следующий этап конкурса в Москве
Три жительницы Новосибирска вошли в сотню девушек с лучшим рейтингом анкет конкурса журнала MAXIM на 2 сентября, подсчитал НГС.
К моменту написания новости выше всех из сибирячек в рейтинге была 27-летняя Полина Игнатьева — на 10-м месте, ее рейтинг составил 67%. Она уже участвовала в конкурсе в прошлом году.
За ней, на 68-м месте, — 29-летняя Алиса Корнилова, рейтинг девушки — 59%.
На 82-м месте 21-летняя Лиза Волынская, её рейтинг — 58%.
Голосование за участниц конкурса «Miss MAXIM 2022 & Точка любви» закончилось 1 сентября. Сотня лучших девушек отправятся в Москву на фотокастинг, после которого выберут 10 главных претенденток на победу.
Финалистки предстанут перед гостями шоу-финала «Miss MAXIM 2022 & Точка любви» в конце октября. А победительница кроме титула и короны Miss MAXIM получит профессиональную фотосессию с именитым фотографом и на digital-обложке сайта Maximonline.ru.
В прошлом году за победу боролись сразу 12 девушек из Новосибирска.