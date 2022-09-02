Сибирячки вошли в первую сотню рейтинга в конкурсе журнала MAXIM — смотрим горячие фото

Три жительницы Новосибирска вошли в сотню девушек с лучшим рейтингом анкет конкурса журнала MAXIM на 2 сентября, подсчитал НГС.



К моменту написания новости выше всех из сибирячек в рейтинге была 27-летняя Полина Игнатьева — на 10-м месте, ее рейтинг составил 67%. Она уже участвовала в конкурсе в прошлом году.