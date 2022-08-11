На Михайловской набережной появилась сказочная карусель — мы узнали, когда она заработает и сколько стоит билет
Новый аттракцион будет называться «Свадебный»
Новая карусель появилась на Михайловской набережной в Новосибирске. На это обратили внимание читатели НГС 6 августа.
Как пояснили НГС в мэрии, установка карусели началась 7 августа, карусель называется «Свадебная». Установкой занималось ООО «Азбука детства». Фирма выиграла конкурс, который провела Дирекция городских парков.
— Установка аттракциона осуществляется за счет средств собственника, — уточнили в мэрии.
Аттракцион должен начать работу 13 августа, стоимость билета составит 300 рублей.
Как указано на сайте госзакупок, цена договора на «временное владение и пользование аттракционом» составила 5 миллионов рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика, но на сайте не указано, какая фирма выиграла конкурс.
В системе «Контур.Фокус» есть информация о двух ООО с названием «Азбука детства»: одна зарегистрирована в Череповце, вторая — в Ставрополе. Последняя имеет филиалы и в Новосибирске — это парк развлечений «Фанки Таун».
Осенью на втором этаже ЦУМа появился интерактивный музей науки. Мы решили проверить его на себе! Здесь можно почитать, как во время экскурсии журналиста НГС побили током, положили на гвозди, подожгли и облили жидким азотом.