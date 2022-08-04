Что это за монстры? Вся правда о популярных игрушках Хагги Вагги в небольшом видео
Клинический психолог успокаивает родителей — травму ребенку они не нанесут
Прилавки Новосибирска оказались завалены яркими плюшевыми монстрами — их зовут Хагги Вагги и Кисси Мисси. Взрослых пугает их жуткая улыбка с острыми зубами, а дети от героев в восторге.
Это герои популярной компьютерной хоррор-игры MOB Games, которая называется Poppy Playtime. Теперь в продаже появились и другие герои с самой разной расцветкой.
Мы поговорили с новосибирцами, которые их покупают, а также с клиническим психологом, объяснившим любовь детей к этим несуразным монстрам.
Вся правда о популярных монстрах — в нашем коротком видео выше. А подробный материал о них вы можете прочитать здесь.