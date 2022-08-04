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Тема дняТоп -12 школ с самыми умными детьми
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Что это за монстры? Вся правда о популярных игрушках Хагги Вагги в небольшом видео

Клинический психолог успокаивает родителей — травму ребенку они не нанесут

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Прилавки Новосибирска оказались завалены яркими плюшевыми монстрами — их зовут Хагги Вагги и Кисси Мисси. Взрослых пугает их жуткая улыбка с острыми зубами, а дети от героев в восторге.

Это герои популярной компьютерной хоррор-игры MOB Games, которая называется Poppy Playtime. Теперь в продаже появились и другие герои с самой разной расцветкой.

Мы поговорили с новосибирцами, которые их покупают, а также с клиническим психологом, объяснившим любовь детей к этим несуразным монстрам.

Вся правда о популярных монстрах — в нашем коротком видео выше. А подробный материал о них вы можете прочитать здесь.

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игрушкиХагги ВаггиКисси МиссиPoppy Playtime
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