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Первая в России женская пилотажная группа выступила в Новосибирске — фото девушек-пилотов

Девушки из группы «Барс» выполнили фигуры и поприветствовали зрителей

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Первая женская пилотажная группа в России была образована <nobr class="_">18 июля</nobr> 2014 года, как написано на их сайте

Первая женская пилотажная группа в России была образована 18 июля 2014 года, как написано на их сайте

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В Новосибирске 31 июля на авиашоу в Мочище выступила первая женская пилотажная группа «Барсы». Девушки-пилоты вместе с руководителем группы Евгением Барсовым показали фигуры высшего пилотажа и покорили новосибирцев. «Барсы» — единственная из пилотажных групп, которая стояла рядом со сценой и поприветствовала зрителей. Корреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал девушек и их руководителя.

В состав группы входят курсанты-любители

В состав группы входят курсанты-любители

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Группа «Барсы» из Сургута

Группа «Барсы» из Сургута

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«Барсы» тепло поприветствовали новосибирцев

«Барсы» тепло поприветствовали новосибирцев

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Авиашоу в Мочище началось в 9 утра

Авиашоу в Мочище началось в 9 утра

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«Барсы» начали свое выступление под «Венгерский танец <nobr class="_">№ 5</nobr>»

«Барсы» начали свое выступление под «Венгерский танец № 5»

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На фото — руководитель группы и единственный мужчина

На фото — руководитель группы и единственный мужчина

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«Барсы» показали фигуры высшего пилотажа

«Барсы» показали фигуры высшего пилотажа

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На аэродроме Мочище 31 июля впервые за три года проходит авиашоу. В этом году в фестивале приняли участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

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