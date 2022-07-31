Первая в России женская пилотажная группа выступила
в Новосибирске — фото девушек-пилотов
Девушки из группы «Барс» выполнили фигуры и поприветствовали зрителей
В Новосибирске 31 июля на авиашоу в Мочище выступила первая женская пилотажная группа «Барсы». Девушки-пилоты вместе с руководителем группы Евгением Барсовым показали фигуры высшего пилотажа и покорили новосибирцев. «Барсы» — единственная из пилотажных групп, которая стояла рядом со сценой и поприветствовала зрителей. Корреспондент НГС Александр Ощепков сфотографировал девушек и их руководителя.
На аэродроме Мочище 31 июля впервые за три года проходит авиашоу. В этом году в фестивале приняли участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников,