9 сериалов, которые выйдут до конца года (есть предыстория «Игры престолов» и продолжение «Властелина колец»)
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Уютные ситкомы, фантастические саги, взрывающие мозг триллеры и детективы, от которых невозможно оторваться — сериалы за последнее время вышли на такой крутой уровень, что потеснили полнометражки с актерами первой величины. Да и сами кинозвезды всё чаще мелькают в кастах. Только и успевай следить за календарем премьер и выходом новых сезонов. Наши друзья из Starhit.ru слегка упростили зрителям эту задачу и составили обзор грядущих новинок, которые нельзя пропустить.
5 августа — «Песочный человек»
Главный герой этой истории — никто иной, как Морфей. Бог сна наводит страх на многих, но однажды сам оказывается в настоящем кошмаре. Долгие десятилетия он томится в плену, а вырвавшись на свободу, вынужден по крупицам восстанавливать свое могущество.
Рейтинги ожидания у новинки пока не самые большие, да и у критиков есть сомнения насчет успеха проекта. Впрочем Netflix активно «пиарит» премьеру, не жалея на этого миллионных бюджетов. Мог ли ошибаться легендарный стриминговый сервис, зрители узнают совсем скоро.
17 августа — «Женщина-Халк»
В киновселенной золотой состав «Мстителей» вместе с неуправляемым зеленым громилой Халком ушел на покой. Но дело их, что называется, живо. Супергерои появляются в многосерийных спин-оффах. Один из них — «Женщина-Халк».
По сюжету сериала, кузина ученого Брюса Беннера — человеческое обличие Халка — Дженнифер Уолтерс — случайно получает сверхъестественные способности. Ей, как и ее знаменитому родственнику, предстоит усмирить монстра внутри себя, научиться контролировать суперсилу и при всём этом работать юристом.
21 августа — «Дом дракона»
Фанаты «Игры престолов», ликуйте! HBO выпускает на экраны долгожданную предысторию событий в Вестеросе. Новая история расскажет зрителям, что происходило за 200 лет до событий легендарной саги: по сюжету сразу несколько наследников рода Таргариен заявляют о своем праве на трон Королевства. Это противостояние ждет неожиданная развязка.
По словам создателей проекта, в нем будет всё, за что миллионы зрителей в свое время полюбили «Игру престолов» — впечатляющий масштаб, неоднозначные персонажи и море интриг. Чем не намек на то, что НВО готовится вернуть себе господство над индустрией сериалов?
2 сентября — «Властелин колец»
По праву — одна из самых ожидаемый премьер года, если ни целого десятилетия! Рекордные рейтинги проекту Amazon уже обеспечены: оценив интерес будущих зрителей в Сети, создатели вовсю работают над продолжением еще даже не вышедшего сериала.
Как уже ясно из названия, сюжет вновь перенесет нас во вселенную «Властелина колец». Но за 1000 лет до событий трилогии Питера Джексона по фэнтези Толкиена. Зрители увидят историю появления волшебных колец: эльфы, гномы и люди прибегнут к артефактам, чтобы дать отпор злодею Саурону, который стремится захватить власть в Средиземье.
Еще бы, ведь по слухам только на покупку прав, разработку проекта и производство первого сезона ушло около миллиарда долларов.
7 сентября — «Клуб полуночников»
Еще один проект Netflix, и на этот раз — экранизация одноименного романа Кристофера Пайка. Зрителей ждет много драмы, мрачные декорации и порой пугающие события в кадре. В главных ролях — сплошь молодые и пока малоизвестные актеры, которым пророчат проснуться знаменитыми уже после выхода первой серии.
Теперь о сюжете: действие сериала разворачивается в хосписе. Способов разнообразить свои однотипные будни у неизлечимо больных пациентов немного. Один из — собираться по ночам в тесном кругу, чтобы рассказывать друг другу страшные истории.
Осенью — «Уэнсдэй»
Сериал, который с нетерпением ждут поклонники творчества Тима Бертона. Это одна из немногих работ режиссера за последнее время, так еще и в антураже знаменитой «Семейки Аддамс»: все шансы получить культовый проект.
Сюжет этой истории строится вокруг Уэнсдэй Аддамс: мрачная девочка с косичками выросла и стала студенткой. В академии Nevermore она оттачивает свои способности к ясновидению, налаживает отношения со сверстниками и раскрывается в новом качестве, когда в городе одно за другим произойдут несколько необъяснимым убийств.
Дата не объявлена — «1899»
Настоящая головоломка с налетом мистики от создателей другого хита — сериала «Тьма». И снова в деле Netflix, отсюда и завышенные ожидания от увиденного.
Что же покажут сериаломанам авторы новинки? Действия отправит зрителей в 1899 год, а героями повествования станут переселенцы из Европы в Америку. Полные надежд на новую счастливую жизнь они отправляются в путешествие на корабле. Столкновение с другим судном не обернется катастрофой на воде, но запустит череду странных событий на борту.
Дата не объявлена — «Любовь и смерть»
Сериал от НВО, в основу которого легла реальная история. В 1980 году США потрясло ужасное событие: добропорядочная домохозяйка Кэнди Монтгомери зарубила топором свою соседку Бетти Гор.
Экранизация — попытка понять, что же произошло между подругами в тот злосчастный день. По сюжету Кэнди и Бетти очень близки — много времени проводят, их дети и мужья также общаются — идеальная дружба семьями. Но внезапный конфликт разрушит крепкий мир и приведет к настоящей трагедии.
Бонус: российский сериал «Надвое»
Дата этой премьеры еще не объявлена, но поводов с нетерпением ждать ее предостаточно. Во-первых, проект — дело рук Валерия Тодоровского, а именно он однажды перевернул мир отечественных сериалов, сняв «Оттепель». Во-вторых, главные роли — у главных надежд российского кино Саши Петрова и Данилы Козловского.
По сюжету лучшие друзья Костя и Саня поедут в Питер по делам и неожиданно познакомятся с двумя прекрасными барышнями. Казалось бы, мимолетная встреча. Но она навсегда изменит жизнь молодых людей.