9 сериалов, которые выйдут до конца года (есть предыстория «Игры престолов» и продолжение «Властелина колец»)

Уютные ситкомы, фантастические саги, взрывающие мозг триллеры и детективы, от которых невозможно оторваться — сериалы за последнее время вышли на такой крутой уровень, что потеснили полнометражки с актерами первой величины. Да и сами кинозвезды всё чаще мелькают в кастах. Только и успевай следить за календарем премьер и выходом новых сезонов. Наши друзья из Starhit.ru слегка упростили зрителям эту задачу и составили обзор грядущих новинок, которые нельзя пропустить.

