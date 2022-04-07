Вырастут ли цены на билеты в новосибирском зоопарке? Отвечает директор

Цена на льготный билет в Новосибирском зоопарке может вырасти до 200 рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.
— Пока мы для себя не приняли решение. Есть мысль о выравнивании льготного билета до 200 рублей. Основной билет до лета останется на прежнем уровне. В дальнейшем будем смотреть на ситуацию на рынке, будем подстраиваться, — сказал Шило.
Сейчас билет для льготных категорий посетителей стоит 150 рублей, обычный — 400 рублей. Некоторые посетители могут рассчитывать на бесплатное посещение.
Весной в Новосибирском зоопарке многие животные приносят потомство: вчера посетителям показали детеныша очковых лангуров. Видео с милым ярко-оранжевым малышом можно посмотреть здесь. На прошлой неделе малыш родился у гигантского муравьеда — это второй случай размножения гигантских муравьедов в России.