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Вырастут ли цены на билеты в новосибирском зоопарке? Отвечает директор

Сейчас цена основного билета — 400 рублей, льготного — 150 рублей

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Сейчас льготный билет стоит 150 рублей, основной — 400 рублей

Сейчас льготный билет стоит 150 рублей, основной — 400 рублей

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Цена на льготный билет в Новосибирском зоопарке может вырасти до 200 рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

— Пока мы для себя не приняли решение. Есть мысль о выравнивании льготного билета до 200 рублей. Основной билет до лета останется на прежнем уровне. В дальнейшем будем смотреть на ситуацию на рынке, будем подстраиваться, — сказал Шило.

Сейчас билет для льготных категорий посетителей стоит 150 рублей, обычный — 400 рублей. Некоторые посетители могут рассчитывать на бесплатное посещение.

Весной в Новосибирском зоопарке многие животные приносят потомство: вчера посетителям показали детеныша очковых лангуров. Видео с милым ярко-оранжевым малышом можно посмотреть здесь. На прошлой неделе малыш родился у гигантского муравьеда — это второй случай размножения гигантских муравьедов в России.

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