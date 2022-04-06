У пары очковых лангуров родился детеныш — забавное видео с ярко-оранжевым малышом

В Новосибирском зоопарке у пары очковых лангуров появился детеныш. Долгое время проход к их павильону был закрыт, но теперь посетители могут полюбоваться на ярко-оранжевого малыша.
Детеныш попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.
Пара молодых очковых лангуров в Новосибирском зоопарке появилась в 2012 году. Их привезли из Ташкентского зоопарка.
— В зоологических парках этот вид встречается крайне редко. В России их нет больше ни в одном зоопарке, — говорится на сайте Новосибирского зоопарка.
Дымчатый очковый лангур, или очковый тонкотел, распространен на Малаккском полуострове и на прилегающих островах, ареал простирается от южной Мьянмы и Таиланда до Малайзии.
У кустарниковых собак в Новосибирском зоопарке тоже пополнение. Два веселых щенка не дают покоя родителям. Они уже подросли и радуют посетителей своими играми.