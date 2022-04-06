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У пары очковых лангуров родился детеныш — забавное видео с ярко-оранжевым малышом

Такие обезьянки в России есть только в Новосибирском зоопарке

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Окрас обезьянки потом сменится

Окрас обезьянки потом сменится

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В Новосибирском зоопарке у пары очковых лангуров появился детеныш. Долгое время проход к их павильону был закрыт, но теперь посетители могут полюбоваться на ярко-оранжевого малыша.

Детеныш попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.

Пара молодых очковых лангуров в Новосибирском зоопарке появилась в 2012 году. Их привезли из Ташкентского зоопарка.

— В зоологических парках этот вид встречается крайне редко. В России их нет больше ни в одном зоопарке, — говорится на сайте Новосибирского зоопарка.

Дымчатый очковый лангур, или очковый тонкотел, распространен на Малаккском полуострове и на прилегающих островах, ареал простирается от южной Мьянмы и Таиланда до Малайзии.

У кустарниковых собак в Новосибирском зоопарке тоже пополнение. Два веселых щенка не дают покоя родителям. Они уже подросли и радуют посетителей своими играми.

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