«Вцепилась мне в стринги»: 41-летний стриптизер об одиноких заказчицах, ревнивых женихах и деньгах

Герой нашей истории не понаслышке знает о том, как зажечь в глазах женщины восторг, даже не прикасаясь к ней. Тарасу 41 год. Он работает электромехаником на железной дороге в Ярославле, а по вечерам занимается стриптизом. Его заказчики — девушки и женщины, которые хотят сделать подарок подругам, коллегам, а иногда даже своим бабушкам. Как это — танцевать для женщин за деньги? И не просто танцевать, а фактически торговать телом, выходя на сцену, порой, в максимально откровенных образах.
Почему женихи дарят невестам стриптизеров перед свадьбой, подвергаются ли танцоры мужчины домогательствам — откровенно поговорили с Тарасом об этом.
— Что подтолкнуло тебя стать стриптизером? Обычно в эту профессию идут те, кто раньше занимался танцами. Девушки зачастую приходят танцевать у пилона за легкими деньгами или развитием собственной пластики и грации. По какой причине здесь оказался ты?
— Это забавная история. Когда мне было 28, мы отдыхали большой компанией в Египте. Там был один из моих друзей — танцор. Однажды он увидел, как я мажу тело маслом для загара, и предложил мне начать танцевать гоу-гоу. У них было свое шоу-балет с которым они выступали по Ярославлю. А позже он предложил заняться и стриптизом. Раньше я не занимался танцами, но мой друг — талантливый хореограф. Он быстро поставил мне несколько связок, и дело пошло.
— И как? Получилось сразу влиться? Может, появилось желание бросить все и заниматься только стриптизом?
— На самом деле, через год пришлось сделать небольшой перерыв. Моя девушка была против таких занятий, начала ревновать. В итоге я выбрал ее, и мы поженились. Но через какое-то время развелись. На тот момент я не танцевал. А когда я начал встречаться с другой девушкой, она наоборот поддержала меня в этом плане. Немного поездила на вызовы со мной для уверенности. Убедилась, что там никакой порнухи нет, и успокоилась. После этого она даже отвозила меня на заказы.
— То есть ты работаешь только на заказы? А как насчет танцев в клубах? В Ярославле вообще живет мужской стриптиз?
— Как раз сегодня я хотел поехать и пообщаться с девушкой насчет выступлений в клубе. Но мне кажется, что я уже староват для клубов. Частенько меня зовут туда на разовые выступления. Но на постоянной основе я нигде не выступаю. Это, скорее, хобби. Я работаю электромехаником на железной дороге.
— Получается, что по сути ты работаешь в суровом мужском коллективе. Как коллеги относятся к твоему хобби?
— Если честно, мне кажется, что они мне завидуют. Иногда подкалывают, подшучивают, но всегда по-доброму. С другой стороны — даже если бы им не нравилось, то какое мне до этого дело? Они ведь не могут запретить мне этим заниматься. Друзья и близкие меня поддерживают и мне этого достаточно. Начальство, я думаю, в курсе. С нашими зарплатами им проще платить мне меньше, и я буду где-то подрабатывать, чем они сами будут переплачивать.
— Насколько это прибыльное занятие? В Москве стоимость одного танца варьируется от 5 до 9 тысяч рублей. Сколько зарабатывает стриптизер в Ярославле?
— Я беру немного, потому что работаю сам на себя. У меня есть посредники, которые раскручивают услуги через свои сайты. Они тоже стриптизеры. Один из них — бывший школьный учитель. Суть в том, что если меня продает посредник — он делает это в два раза дороже. Он забирает свой тариф, а я беру свою долю — 3–4 тысячи рублей за один вызов. По продолжительности в клубе это обычно один трек, который длится 5–7 минут. Смысла делать номер дольше нет. Их не очень много бывает — в месяц 2–3 раза. В основном это дни рождения, девичники, юбилеи. Самая старшая заказчица у меня была 65-летняя женщина. Ей такой сюрприз сделала дочь, а музыку мне включала ее внучка. Женщина была очень адекватной, на современной волне. Мы с ней позажигали. Ну люди знали, что дарить. Иногда я остаюсь с девушками как аниматор. В последний раз меня не хотели отпускать, там у женщины был юбилей 45 лет. Я около часа пробыл на празднике. Естественно, это нигде не афишировали, поскольку у всех есть молодые люди, которые могут неадекватно отреагировать. Хотя это просто шоу.
— Кстати, тяжело представить, что за все это время у тебя не было разборок с ревнивыми мужьями и парнями. Бывало, что возлюбленные клиенток хотели выяснить отношения?
— Нет, скорее бывало так, что девушки отказывались от моих услуг из-за этого. Был случай, когда заказчица внесла предоплату, я собирался ехать к ней в город. Я работаю на три — Ярославль, Иваново, Кострома. Я уже ехал в Иваново, и тут мне позвонила девушка и сказала, что жених взбеленился и потребовал, чтобы шоу отменили. Но бывает такое редко — за карьеру раза 2 или 3 всего. А бывает, что женихи дарят невестам мужской стриптиз в последний раз. В Ярославле, например, молодой человек заказал своей будущей жене стриптиз на девичник. Но бывает такое редко — это делают более молодые и прогрессивные пары.
«Они меня чуть не разорвали»
— Девушки работающие в стриптизе частенько жалуются, что некоторые клиенты принимают их за эскортниц и предлагают деньги за секс. Иногда просто лапают и домогаются. Как с подобными вещами обстоят дела в мужском стриптизе? Тебе когда-нибудь предлагали интим за деньги на выходах?
— Как-то раз я выступал в клубе. Там праздновал корпоратив коллектив одного цветочного магазина. Там было много женщин, которые вели себя адекватно. Но одна, видимо, перебрала с алкоголем и с силой на меня запрыгивала. Подругам пришлось ее оттаскивать. Фотограф даже подловил этот момент и скинул мне потом. На кадре она вцепилась мне в стринги, а другие девушки ее оттаскивали. Там были слухи о том, что она давно живет без мужчины, но я особо не заморачивался. Посмеялся и все. Еще помню, ездил в Иваново на корпоратив швейной фабрики, там вообще 300 женщин было. Я к ним один спустился со сцены, они меня чуть на куски не разорвали. Но деньги мне никогда не предлагали. Бывает, спрашивали, могу ли я остаться, но, во-первых, это не профессионально, во-вторых, я женат, у меня есть дочь.
— А дочка знает, чем занимается папа?
— Ей 4 года, ей всё равно. Но позже придется рассказывать и объяснять. Я не считаю, занимаюсь чем-то зазорным. Я даже эротикой это не назову. Думаю, что главное, чтобы девушка посмеялась, повеселилась и поверила в себя. Это самый приятный момент в этой профессии — удивление публики и благодарность. Благодарность важна в любой работе. Когда я завязал со стриптизом, я даже какое-то время копал могилы. Там люди тоже были благодарны за хорошую работу. Так что я такой стриптизер-могильщик.
— Кстати про торты. В фильмах стриптизерши зачастую выпрыгивают из тортов. У тебя бывало такое?
— Из торта не выпрыгивал, но интересные розыгрыши были. Однажды я в костюме полицейского пришел на вечеринку знаменитой ярославской блогерши. По сюжету я должен был закрыть вечеринку, потому что все гости были без масок. Она увидела меня из коридора и очень впечатлилась. Пыталась отвести в сторону и говорила, что уверена, что мы сможем договориться. Ну, к ее удивлению, договаривались мы уже на сцене. Было очень весело.
— Ты говорил, что стриптиз для тебя — это скорее хобби, чем постоянная работа. Ты хотел бы развиваться в этой сфере и заниматься лишь ей? Какие есть перспективы, если живешь не в столице?
— Я думаю, в Ярославле нет особой возможности раскрутиться. К тому же годы берут свое. На дне рождения одной девушки был торт с надписью «Уже не персик, но еще не курага». Эта фраза олицетворяет мое мнение по этому поводу. Еще 12 лет назад, если бы я не завязал спустя год, то возможно все было бы по-другому. Но я не жалею — я женат, у меня растет дочка. Не в деньгах счастье. А в принципе — в нашем мире все возможно.