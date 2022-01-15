«Вцепилась мне в стринги»: 41-летний стриптизер об одиноких заказчицах, ревнивых женихах и деньгах

— Что подтолкнуло тебя стать стриптизером? Обычно в эту профессию идут те, кто раньше занимался танцами. Девушки зачастую приходят танцевать у пилона за легкими деньгами или развитием собственной пластики и грации. По какой причине здесь оказался ты?



— Это забавная история. Когда мне было 28, мы отдыхали большой компанией в Египте. Там был один из моих друзей — танцор. Однажды он увидел, как я мажу тело маслом для загара, и предложил мне начать танцевать гоу-гоу. У них было свое шоу-балет с которым они выступали по Ярославлю. А позже он предложил заняться и стриптизом. Раньше я не занимался танцами, но мой друг — талантливый хореограф. Он быстро поставил мне несколько связок, и дело пошло.

— И как? Получилось сразу влиться? Может, появилось желание бросить все и заниматься только стриптизом?

— На самом деле, через год пришлось сделать небольшой перерыв. Моя девушка была против таких занятий, начала ревновать. В итоге я выбрал ее, и мы поженились. Но через какое-то время развелись. На тот момент я не танцевал. А когда я начал встречаться с другой девушкой, она наоборот поддержала меня в этом плане. Немного поездила на вызовы со мной для уверенности. Убедилась, что там никакой порнухи нет, и успокоилась. После этого она даже отвозила меня на заказы.