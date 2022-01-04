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В новосибирском парке в 2 раза подняли цены на прокат инвентаря — чем это объяснили

Цена за час проката выросла до 200 рублей

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Еще в декабре за час проката посетители отдавали 100 рублей

Еще в декабре за час проката посетители отдавали 100 рублей

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С 1 января в парке культуры и отдыха «У моря Обского» на Софийской улице на ОбьГЭСе в Советском районе Новосибирска подняли тарифы на прокат спортивного инвентаря. Вместе прежних 100 рублей за час аренды теперь придется заплатить 200 рублей.

— Нам пришло указание из дирекции повысить стоимость аренды. Конечно, посетители недовольны. Но от нас это решение не зависит, — сообщили корреспонденту НГС в администрации парка.

Парк «У моря Обского» входит в Муниципальное автономное учреждение Новосибирска «Дирекция Городских Парков». Согласно информации «Контур.Фокуса», предприятие организовано в феврале 2020 года. Учредителем является мэрия Новосибирска.

В Новосибирской области и у соседей есть много мест, где можно покататься на лыжах и сноубордах. Мы подготовили обзор мест, где можно устроить активный отдых — публикуем цены и расписание.

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Обское морепарк культуры и отдыха
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