В новосибирском парке в 2 раза подняли цены на прокат инвентаря — чем это объяснили

С 1 января в парке культуры и отдыха «У моря Обского» на Софийской улице на ОбьГЭСе в Советском районе Новосибирска подняли тарифы на прокат спортивного инвентаря. Вместе прежних 100 рублей за час аренды теперь придется заплатить 200 рублей.
— Нам пришло указание из дирекции повысить стоимость аренды. Конечно, посетители недовольны. Но от нас это решение не зависит, — сообщили корреспонденту НГС в администрации парка.
Парк «У моря Обского» входит в Муниципальное автономное учреждение Новосибирска «Дирекция Городских Парков». Согласно информации «Контур.Фокуса», предприятие организовано в феврале 2020 года. Учредителем является мэрия Новосибирска.
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