Встаем на лыжи: где покататься в Новосибирской области и у соседей — публикуем цены и расписание

Первые дни нового года — время, когда уже все наелись и выспались. Самое время начинать новую жизнь: заняться спортом и сесть на диету. С диетой в новогодние праздники сложновато, а вот со спортом можно попробовать. Если обычные лыжи или коньки для вас сильно просто, тогда вперед на горки. В прошлом году съемочная группа НГС побывал на большинстве популярных у новосибирцев горнолыжных курортов. Вспоминаем, где можно покататься на лыжах или сноуборде в Новосибирской области и у соседей.
Ближе всех
Удобнее всего кататься, конечно, в городе: до трасс можно доехать даже на общественном транспорте, не нужно собирать чемоданы и платить за ночлег.
Популярное место для катания на правом берегу — горнолыжный клуб «Иня» недалеко от Ключ-Камышенского Плато. Трассы спускаются к берегу Ини, а с высоты горки открывается вид на застроенную Первомайку. Кстати, на территории много беседок и есть смотровые площадки. Комплекс ориентируется не только на лыжников и сноубордистов — сюда приглашают погулять, пожарить шашлыки, сходить в баню. Или просто забраться на вершину горы и задумчиво смотреть вдаль.
Кресельных подъемников нет, так что, если вы начинающий, приготовьтесь осваивать бугельные. Здесь три трассы разной сложности (протяженность трасс — от 350 до 500 метров, 600 метров — учебная трасса). Перепад высот — 85–100 метров. Основная трасса комфортна для новичков.
По информации на сайте комплекса, с 1 по 9 января будут действовать те же тарифы, что и в выходные.
В том же районе есть горка чуть меньше. «Альбатрос» — небольшая горка в сосновом бору на Выборной. В 2ГИС это место лаконично называется подъемником. Протяженность трассы — всего 300 метров. Кататься можно каждый день с 11 до 22 часов в будни, с 10:00 до 22:00 в выходные. В будни есть перерыв с 16:00 до 18:30. Работает бугельный подъемник.
Вечером трасса освещается, так что 40 минут из центра на общественном транспорте — и вы на горке с видом на домики частного сектора Октябрьского района (люди с фантазией, возможно, даже найдут сходство с уютной альпийской деревней в темное время суток).
На левом берегу есть известная горка рядом со строящимся ЛДС. Новосибирский сноуборд-парк «Горский» — это небольшая трасса около 300 метров. Сноубордистам будет явно интереснее, чем лыжникам, потому что здесь есть трамплины. На территории комплекса базируется спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, но кататься можно и тем, кто не имеет к ней никакого отношения. Для этого нужно пройти аккредитацию — подписать пару документов и прослушать лекцию по безопасности.
Свободное катание — в будни по вечерам, в субботу — с 10:00 до 22:00. В воскресенье — с 12:00 до 22:00, по данным на сайте школы.
Есть еще горнолыжный комплекс «Ключи» недалеко от Академгородка. Со 2 по 9 января он работает по прайсу выходного дня, с 10.00 до 20.00. Разовый подъем стоит 70 рублей, есть абонементы.
«Юрманка» и «Новососедово»
Горнолыжный комплекс «Юрманка» откроется в лучшем случае в феврале 2022 года. Базу передают администрации Маслянинского района, которая займется ее реконструкцией и развитием, в том числе для работы в летний период. В прошлом году съемочная группа НГС побывала в «Юрманке» — каким был местный горнолыжный курорт год назад, можно посмотреть в нашем обзоре. К сожалению, горнолыжный комплекс «Новососедово» в этом сезоне тоже работать не будет. База закрылась два года назад и в этом году не откроется, сообщил НГС директор «Новососедово» Дмитрий Каменев.
Едем на Танай
Самый популярный курорт у новосибирцев — Шерегеш. В этом году губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил, что до конца праздников не будут вводить повсеместно QR-коды. Недавно мы рассказывали о том, что происходит на курорте в этом сезоне и где действуют антиковидные ограничения. Второй по популярности комплекс в соседнем регионе — Танай. По сравнению с Шерегешем это гораздо ближе: всего два с половиной часа на машине — и вы у горы со смешным называнием Силзун. Здесь найдется развлечение и для тех, кто вообще не катается: на территории находится парк дикой природы с настоящими волками, медведями и кабанами.
Главный минус Таная — отсутствие пухляка. Из-за искусственного оснежения снег быстро утрамбовывается и гора становится похожей на бетонную трассу. Во всяком случае так ее характеризуют туристы, которые приезжали туда не один раз. Как доехать до Таная и на каких условиях разместиться, смотрите в нашем прошлогоднем видеообзоре.
«Югус» и «Топаз»
Если дорога не утомляет, можно объехать другие кемеровские горнолыжки. Например, в Междуреченске есть красивая гора Югус, которая освещается до позднего вечера. Высота горы — 550 метров над уровнем моря. Перепад высот — 300–400 метров. Трассы достаточно широкие — 50–60 метров. Четыре трассы (максимальная длина — 1400 метров) обслуживают два подъемника — бугель и парнокресельный. Стоимость разовых подъемов в зависимости от дня недели — от 40 до 80 рублей. Инфраструктура курорта простая, но в отличие от Шерегеша здесь всё понятно. Есть кафе и прокат горнолыжного снаряжения.
«Топаз» — так местные жители называют место рядом с одноименным санаторием недалеко от городка Мыски (примерно в 20 километрах от Междуреченска). Здесь работает горнолыжный комплекс «Мрас-Су». Трассы пологие и широкие, поэтому хороши для детей и начинающих. Работает двухместный бугельный подъемник. Как это выглядит, смотрите в нашем обзоре.
Зимний Алтай
Если вы задумали провести праздники на Алтае, почитайте репортаж обозревателя Стаса Соколова с горнолыжного курорта на Телецком озере. Он, конечно, не такой популярный, но у него тоже есть свои преимущества.
Горнолыжный комплекс «Телецкий» расположен в ущелье на склоне горы Кокуя, ближайший населенный пункт — поселок Артыбаш в 6 километрах. Здесь простые кресельные подъемники, на одном из которых можно подняться на вершину примерно в 30 метрах от гостиницы. 7 трасс разной длины: и для начинающих, и для опытных туристов.
СЮЖЕТ
Еще одна алтайская база — «Манжерок», которая работает уже больше десяти лет. Несмотря на внушительный возраст базы, её инфраструктура серьезно обновляется. Главная достопримечательность — скоростной подъемник, который выглядит как настоящая канатная дорога с закрытыми кабинками на 8 человек. Фоторепортаж с Алтайской базы можно почитать в нашем репортаже.
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