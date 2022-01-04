Встаем на лыжи: где покататься в Новосибирской области и у соседей — публикуем цены и расписание

Удобнее всего кататься, конечно, в городе: до трасс можно доехать даже на общественном транспорте, не нужно собирать чемоданы и платить за ночлег.

Популярное место для катания на правом берегу — горнолыжный клуб «Иня» недалеко от Ключ-Камышенского Плато. Трассы спускаются к берегу Ини, а с высоты горки открывается вид на застроенную Первомайку. Кстати, на территории много беседок и есть смотровые площадки. Комплекс ориентируется не только на лыжников и сноубордистов — сюда приглашают погулять, пожарить шашлыки, сходить в баню. Или просто забраться на вершину горы и задумчиво смотреть вдаль.



Кресельных подъемников нет, так что, если вы начинающий, приготовьтесь осваивать бугельные. Здесь три трассы разной сложности (протяженность трасс — от 350 до 500 метров, 600 метров — учебная трасса). Перепад высот — 85–100 метров. Основная трасса комфортна для новичков.

