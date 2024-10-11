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Может, вы скрытый гений? Проверьте, ответив на 10 вопросов нашего теста

На них посыпались участники «Своей игры»

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3 комментария

Пришло время напрячь голову

Вот уже больше тридцати лет сильнейшие умы борются за солидный денежный приз в «Своей игре» (6+). И если каждый раз, сидя перед телевизором, вы думаете, что и сами без труда дошли бы до финала, то пришло время это проверить. Перед вами десять вопросов, на которые не смогли ответить участники шоу, — узнайте, под силу ли это вам.

ТЕСТПройден 359 раз
1 / 10

В Северную Америку это растение привезли колонисты на своих ботинках — индейцы называли его «след белого человека». А как мы его называем?

  • Табак

  • Крапиву

  • Подорожник

  • Борщевик

2 / 10

Название этих бобовых, возможно, связано с греческим словом «паук», ведь сетчатый рисунок на плодах — точь‑в‑точь паутина. Что это за растение?

  • Соя

  • Фасоль

  • Бобы

  • Арахис

3 / 10

The Beatles стала первой в истории группой, напечатавшей на обратной стороне обложки альбома именно это. Что?

  • Тексты песен

  • Свои фотографии

  • Адреса, куда поклонники могли бы отправлять подарки

  • Благодарность за покупку пластинки

4 / 10

Царь Алексей Михайлович предлагал складывать претензии к чиновникам в этот предмет. Как он назывался?

  • Сундук для голов

  • Долгий ящик

  • Наказательная копилка

  • Компостная яма

5 / 10

В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть всё, что захочешь. Отправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же?

  • Соль

  • Золото

  • Муку

  • Порох

6 / 10

Управляться с этой деталью свадебного наряда принцесса Диана тренировалась при помощи привязанных к поясу простыней.

  • Фатой

  • Шлейфом

  • Шляпкой

  • Букетом

7 / 10

Швейцарские ветеринары долго следили за изменением веса слонов в зоопарках Европы. Оказалось, что раз в 5–8 лет слон прибавляет в весе до 300 килограммов, а спустя несколько месяцев вновь становится легче. С чем же это связано?

  • Беременностью

  • Набором массы в брачный период

  • Сменой копыт

  • Сменой зубов

8 / 10

Древние римляне отправляли туда зайца, а мы делаем то же самое с собакой. Что она у нас там делает?

  • Она там ест

  • Она там спит

  • Она там охраняет

  • Она там зарыта

9 / 10

Гарвардские ученые, проведя исследование на мышах, доказали, что стресс действительно может вызвать этот эффект.

  • Облысение

  • Проблемы с пищеварением

  • Седину

  • Алкоголизм

10 / 10

В романе Томаса Манна «Волшебная гора» герой держит на тумбочке «внутренний портрет» своей возлюбленной, то есть именно это

  • Страницу ее дневника

  • Рентгеновский снимок

  • Откровенный портрет девушки

  • Ее письмо, в котором она признается в любви

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Комментарии
3
Гость
38 минут
/Адидас/ 6_10...
Гость
10 минут
В Новосибирской области высадили 35-миллионное дерево акции «Сохраним лес»
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