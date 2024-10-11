Может, вы скрытый гений? Проверьте, ответив на 10 вопросов нашего теста

Вот уже больше тридцати лет сильнейшие умы борются за солидный денежный приз в «Своей игре» (6+). И если каждый раз, сидя перед телевизором, вы думаете, что и сами без труда дошли бы до финала, то пришло время это проверить. Перед вами десять вопросов, на которые не смогли ответить участники шоу, — узнайте, под силу ли это вам.