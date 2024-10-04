Учат не только в столице: как готовят артистов балета на Южном Урале

Театральный занавес поднимается, лучи прожекторов заливают сцену потоком света. Все взгляды устремлены на балерину: тонкую, легкую, изящную. Сегодня у нее дебют. Какой путь она прошла, прежде чем предстать перед зрителями?
Вопреки стереотипам, артистов балета учат не только в Московской или Вагановской академиях. Как начать карьеру балерины вдалеке от столиц, рассказала доцент, заведующая кафедрой и отделением хореографического искусства Южноуральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, балетмейстер Юлия Репицына. Уже более 10 лет она преподает современную хореографию в Челябинске.
— Принято считать, что сильные балетные школы — в Москве и Санкт-Петербурге, ближайшие к нам — в Уфе и Перми. Что делаете, чтобы остановить отток талантливых абитуриентов?
— Знаете, далеко не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок далеко уезжал. Многие даже рады, что дети могут учится в своем городе, не покидая дом в столь раннем возрасте — а в балет ведь приходят в 10–12 лет. Тем более, что наши выпускники гарантированно получают работу в Театре оперы и балета имени Глинки.
— Как устроен курс «Искусство балета»? Сколько нужно учиться?
— В структуре вуза есть хореографический колледж, где мы обучаем специальности «Искусство балета», принимаем детей на базе 4-х классов общеобразовательной школы. Ребята поступают в 1/5 класс, где «1» — это класс по специальности, а «5» — по общеобразовательной школе. В колледже они обучаются до 4/9 класса, далее переходят на 1 курс и учатся еще три года. Общий срок обучения составляет 7 лет 10 месяцев. По окончании курса выпускник получает квалификацию «артист балета, преподаватель».
— Где студенты проходят практику?
— Все умения и навыки, приобретенные на занятиях по специальным дисциплинам, интегрируются в производственную творческо-исполнительскую практику, которая проходит на сцене Театра оперы и балета им. Глинки. В течение всего года ребята участвуют в спектаклях. Это постановки «Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Анюта», «Жизнь за царя» и другие.
«Срок обучения — 7 лет 10 месяцев. По окончании курса выпускник получает квалификацию „артист балета, преподаватель“»
— Какие требования предъявляете к студентам? Какие качества воспитываете в ребятах?
— Дети, пришедшие на приемные испытания в хореографический колледж, должны обладать определенными данными. В физическом плане это — выворотность ног, танцевальный шаг, состояние стоп (подъем), гибкость тела, прыжок. Также смотрим психомоторные способности — координацию, апломб, музыкальность, чувство ритма.
В период обучения первостепенное внимание уделяется формированию внутренней мотивации, становлению личности. Развиваем свойства психики, необходимые для овладения профессией — это, прежде всего, внимание, память, сильная воля. Система хореографического образования формирует личность, которая должна преодолевать себя во всём, не давая себе лениться.
— А если на курс приходят талантливые, но стеснительные ребята? Как раскрыть будущего артиста и помочь ему выразить себя в танце, движении?
— К нам на обучение приходит дети, которые занимались хореографией с ранних лет. Они мечтают стать артистами балета, знают порядок, требования и приучены трудиться. Но окончательно раскрываются только в процессе обучения, в этом им помогают определенные дисциплины.
Помимо классического танца ребята занимаются актерским мастерством — танцевальное и актерское искусство неразрывны. На этих уроках проявляется их индивидуальность, появляется осознанное владение телом.
Девочки, как правило, более покладистые, исполнительные. С мальчишками бывает по-разному, случается, что и хулиганят. Это обычно связано с переходным возрастом. Потом всё стабилизируется: из-за высокой занятости у них уже нет времени думать о проказах.
«Система хореографического образования формирует личность, которая должна преодолевать себя во всём, не давая себе лениться»
— Случаются ли у ребят в процессе обучения творческие кризисы? Как помогаете их преодолеть?
— Кризисы случаются, конечно. Чаще всего из-за нагрузки. Дети начинают учиться с 08:30, а заканчивают, порой, около 20:00 вечера — столько времени уходит на уроки, репетиции, производственную и учебную практики. Эти дети очень фанатичны, преданны своему делу, они не мыслят себя без балета и танцев. Но, несмотря на это, бывает, что ребенок не выдерживает нагрузок. Или во время переходного возраста тело развивается совсем не так, как прогнозировалось. Возникают разные проблемы, из каждой есть свой выход.
— Как проходит государственный экзамен по окончании курса? Кто оценивает выпускников?
— Государственный экзамен по специальности «Искусство балета» проходит в несколько этапов. Ребят ждут испытания по трем видам танца, устный экзамен по педагогической деятельности. В рамках выпускной квалификационной работы будущие артисты выступают в сольных и массовых партиях на отчетном концерте на сцене театра.
Председателями экзаменационной комиссии чаще всего выступают представители работодателя. В последние годы комиссию возглавляют народный артист России, художественный руководитель Театра оперы и балета имени Глинки Юрий Викторович Клевцов и народная артистка России, профессор Татьяна Борисовна Предеина.
«Наши дети очень фанатичны, они преданны своему делу, не мыслят себя без балета и танцев»
— Какие перспективы у выпускников? Бывают ли у них проблемы с трудоустройством? Как на них реагируют работодатели?
— Все наши выпускники пополняют труппу Театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Единицы ребят уезжают из Челябинска, работают в театрах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Они также высоко востребованы на рынке труда.
— Поговорим о самых ярких и успешных выпускниках. Кем гордитесь? Расскажите о заслугах своих «звездочек».
— Хореографический колледж института был основан в 2012 году. За это время из вуза выпустилось много талантливых ребят, которыми мы гордимся: исполнительница ведущих партий в Театре оперы и балета имени Глинки, лауреат международного конкурса Виктория Дедюлькина, солистка Театра оперы и балета имени Глинки Анна Липихина, артисты балета Багдан Бахматов, Денис Гайноченко, Даниил Уразаев, Дарья Ладыко, солисты балета Московского государственного академического музыкального театра имени Н. И. Сац Анна и Алина Алексеевы и другие.
— Как заинтересовать современную молодежь балетом?
— Театр живет, но нужно модернизировать его с расчетом на молодежь, ведь за ней будущее. Необходимо активно интегрировать театр в соцсети, устраивать для всех заинтересованных беседы с балетмейстером, артистами, приглашать на открытые уроки и репетиции. И, конечно, ставить новые современные постановки. Возможно, придя на зрелищную постановку со свежим прочтением, молодые люди захотят сходить и на вечную классику.
— Каких абитуриентов ждете?
— Сейчас ждем ребят на специальность «Искусство балета» — физически здоровых, талантливых детей, готовых много трудиться и достигать классных результатов.