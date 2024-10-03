НГУ получил разрешение на строительство общежития для физматшколы — старое здание снесут

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство общежития для учащихся СУНЦ НГУ. Сейчас на месте будущих общежитий, на Ляпунова, 3, находится учебный корпус. Его собираются снести .

По информации из документов, которые опубликовали на сайте департамента архитектуры, высота здание будет рассчитано на 564 человека. В здании будет семь этажей, один из них — подземный. Высота составит 24,8 метра. Разрешение на строительство действует до 1 октября 2025 года.