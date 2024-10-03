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Образование НГУ получил разрешение на строительство общежития для физматшколы — старое здание снесут

НГУ получил разрешение на строительство общежития для физматшколы — старое здание снесут

Оно будет рассчитано на 564 человека

318
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В здании будет семь этажей

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство общежития для учащихся СУНЦ НГУ. Сейчас на месте будущих общежитий, на Ляпунова, 3, находится учебный корпус. Его собираются снести.

По информации из документов, которые опубликовали на сайте департамента архитектуры, высота здание будет рассчитано на 564 человека. В здании будет семь этажей, один из них — подземный. Высота составит 24,8 метра. Разрешение на строительство действует до 1 октября 2025 года.

Здание построят на деньги благотворителя при поддержке фонда развития социальных проектов «Перспектива». Общежитие по плану входит во второй этап первой очереди строительства кампуса мирового уровня. Закончить работы планируют до 2028 года.

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Комментарии
2
Гость
3 минуты
"..высота здание будет рассчитано на 564 человека." Вот так. Это по-научному. По НГСовски..
Гость
3 минуты
Подземный переход до учебного уже не звппректировали, так что лучше сразу и новое здание снести и построить заново
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