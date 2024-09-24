Закончат строительство в 2028 году: что появится на месте здания ФМШ, которое скоро снесут

Здание снесут до конца 2024 года Источник: Ненаучный городок / T.me











В НГУ рассказали, что появится на месте старого здания СУНЦ НГУ (бывшая ФМШ), которое планируют снести до конца этого года. Это будет новое общежитие для школьников центра. Его строительство по плану входит во второй этап первой очереди строительства мирового кампуса.

Этим летом НГУ закончили первый этап. В студгородке появились новый учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр и два блока общежитий для студентов. Общая площадь первой очереди составила 38 тысяч квадратных метров.

Во второй этап войдет новое общежитие для школьников, которое появится на месте старого здания СУНЦ НГУ. Его снос и начало строительных работ запланированы на конец 2024 года. Сейчас НГУ планирует достроить общежитие во втором квартале 2028 года. Техническим заказчиком строительства выступит ООО «НДК Групп».

Общежитие построят за счет средств благотворителя при поддержке фонда развития социальных проектов «Перспектива». Здание будет соединяться с досуговым центром подземными переходами. Проект здания разработан в едином архитектурном стиле кампуса НГУ — фасадные решения из бетонной плитки повторят облик новых зданий студенческих общежитий.

— Сотрудники физматшколы включены в процесс планирования и проектирования новых общежитий, будут помогать на всех этапах реализации проекта, — отметила директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

Общая площадь нового общежития для учеников СУНЦ НГУ будет около 15 тысяч квадратных метров. На шести этажах расположатся 2- и 3-местные комнаты. Поселиться там смогут 562 школьника. Также появятся общие досуговые комнаты, медицинский блог, рекреационные зоны и прачечные самообслуживания.