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Образование В Новосибирске отремонтируют четыре общежития — на нехватку мест ректор НГУ жаловался Мишустину

В Новосибирске отремонтируют четыре общежития — на нехватку мест ректор НГУ жаловался Мишустину

Дефицит доходит до 2000

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22 комментария
Накануне Михаил Мишустин посетил СУНЦ НГУ

В четырех общежитиях Новосибирского государственного университета проведут капитальный ремонт. Накануне ректор вуза Михаил Федорук в разговоре с Председателем Правительства РФ Михаилу Мишустину заявил, что мест для студентов не хватает.

Об ремонте планах по ремонту пишет информационно агентство ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

— Новосибирский университет имеет большой номерной фонд, сегодня это почти 5 тысяч студентов и на горизонте до 2030 года надо еще 2 тысячи мест, мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Параллельно со строительством кампуса мы одно общежитие отремонтировали, по четырем общежитиям ведется разработка проектно-сметной документации, будет капитальный ремонт, — цитирует Валерия Фалькова ТАСС.

По проекту капитальный ремонт предусматривает не только реконструкцию фасада и крыши, но также инженерных систем и номерного фонда. По словам министра, дефицит есть по техническим причинам, потому что большой фонд общежитий НГУ нуждается в ремонте. Речь идет о зданиях на улице Пирогова, пишет ТАСС.

Во время визита Михаила Мишустина в новые корпусы СУНЦ НГУ ректор вуза Михаил Федорук пожаловался премьер-министру на нехватку общежитий для студентов.

— Чего нам не хватает — это комфортных новых мест для проживания студентов. У нас сейчас дефицит примерно в 2 тысячи мест. Пять тысяч студентов проживают в кампусе. Хотелось бы, чтобы все наши студенты проживали здесь, — посетовал Федорук.

Тогда Мишустин ответил, что в этом могло бы помочь областное правительство. Губернатор Андрей Травников отчитался, что регион активно помогает и отлично взаимодействует с университетом.

НГС подробно писал о том, как Председатель Правительства два дня провел в Новосибирске и что успел посмотреть за это время.

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Михаил Мишустин Фальков НГУ Общежитие Студент Вуз Университет
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Комментарии
22
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25 июля 2024, 13:51
Все заняли африканские и корейские братья?
ральф
25 июля 2024, 14:14
На мосты никто не пожаловался?!?!
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