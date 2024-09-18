В Академгородке снесут старый корпус СУНЦ НГУ — из него выносят оборудование и мебель

В Новосибирске в Академгородке оградили старое здание СУНЦ НГУ, которое находится на Ляпунова, 3. Об этом сообщили в телеграм-канале «Ненаучный городок». Забор появился на прошедших выходных, 14 сентября.
Автор канала «Ненаучный городок» заметил также, что в опубликованной в соцсетях НГУ схеме студенческого городка пропало здание на Ляпунова, 3. На его месте находится здание большего размера, которое отмечено как общежитие.
Вчера, 17 сентября, «Новосибирские новости» подтвердили, что здание собираются сносить. Со ссылкой на пресс-службу СУНЦ НГУ журналисты рассказали, что сейчас из здания вывозят оборудование и мебель из старого корпуса в новый и ведут учет имущества.
Новый корпус находится на Пирогова, 3. Новое здание больше, с просторными лекториями, лабораториями и зонами отдыха.
— Там современный трансформируемый актовый зал, собственный планетарий, несколько спортивных залов — от общего до тренажерного и хореографического, класс искусств, музыкальный зал и медиатека — современная оборудованная библиотека с системой бесконтактного возврата книг, — процитировали пресс-службу Специализированного учебно-научного центра НГУ.
Корреспондент НГС направила запрос о сносе здания в пресс-службу НГУ в понедельник, 16 сентября. Сегодня, 18 сентября, в НГУ сообщили, что в конце недели будет официальный пресс-релиз и до этого времени комментариев не дадут. В СУНЦ НГУ также отказались давать комментарии НГС.
В августе стало известно, что в суде кассационной инстанции рассмотрели дело скандального долгостроя в Тихом центре Новосибирска. Застройщику предстоит либо снести, либо реконструировать постройку.