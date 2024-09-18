В Академгородке снесут старый корпус СУНЦ НГУ — из него выносят оборудование и мебель

Вокруг здания построили забор Источник: Ненаучный городок/ T.me











В Новосибирске в Академгородке оградили старое здание СУНЦ НГУ, которое находится на Ляпунова, 3. Об этом сообщили в телеграм-канале «Ненаучный городок». Забор появился на прошедших выходных, 14 сентября.

Автор канала «Ненаучный городок» заметил также, что в опубликованной в соцсетях НГУ схеме студенческого городка пропало здание на Ляпунова, 3. На его месте находится здание большего размера, которое отмечено как общежитие.

На месте корпуса СУНЦ НГУ указано общежитие Источник: Новосибирский государственный университет/ T.me











Вчера, 17 сентября, «Новосибирские новости» подтвердили, что здание собираются сносить. Со ссылкой на пресс-службу СУНЦ НГУ журналисты рассказали, что сейчас из здания вывозят оборудование и мебель из старого корпуса в новый и ведут учет имущества.

Новый корпус находится на Пирогова, 3. Новое здание больше, с просторными лекториями, лабораториями и зонами отдыха.

— Там современный трансформируемый актовый зал, собственный планетарий, несколько спортивных залов — от общего до тренажерного и хореографического, класс искусств, музыкальный зал и медиатека — современная оборудованная библиотека с системой бесконтактного возврата книг, — процитировали пресс-службу Специализированного учебно-научного центра НГУ.

Корреспондент НГС направила запрос о сносе здания в пресс-службу НГУ в понедельник, 16 сентября. Сегодня, 18 сентября, в НГУ сообщили, что в конце недели будет официальный пресс-релиз и до этого времени комментариев не дадут. В СУНЦ НГУ также отказались давать комментарии НГС.