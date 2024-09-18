Готовимся к Литературному диктанту: спорим, вы не ответите и на половину вопросов

Ежегодно в сентябре чтецы и филологи проверяют свои знания на Литературном диктанте. Совсем скоро тест пройдет вновь, но лишь единицы справятся со всеми вопросами. Если вам кажется, что вы-то уж точно ответите правильно на каждый из них, то для начала потренируйтесь на заданиях предыдущих диктантов. Они покажут, насколько крепка ваша любовь к литературе.