Забрали 376 миллионов: у новосибирской компании, которую обвинили во взятке айфоном, нашлись новые грехи

Организация получила деньги на строительство одной школы и реконструкцию другой, но работы не выполнила Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











Следователи возбудили дело по признакам мошенничества на руководство компании, которая занималась строительством и реконструкцией школ в Новосибирской области. По данным источника НГС речь идет о компании «Ликстрой».

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в 2022 году ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключила контракт с организацией на строительство и реконструкцию двух школ в Тогучинском и Коченевском районах. Платежи на общую сумму более 376 миллионов рублей компания получила, отмечают в следственном комитете, но работы не выполнила.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Как сообщил источник НГС, компания, с которой заключили контракты — «Ликстрой».

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Ликстрой» зарегистрировано в Новосибирске. Генеральным директором и учредителем числится Наталья Фазлыева. На конец 2023 года выручка организации составляла 385 миллионов рублей, чистая прибыль — 372 тысячи рублей. Компания «Ликстрой» заключила 8 контрактов с ГКУ НСО «УКС» общей стоимостью 1,9 миллиарда рублей. С администрацией Коченевского района заключили три контракта на сумму в 681 миллион рублей. В общей сложности организация заключила госконтрактов на 4,2 миллиарда рублей.

НГС направил запрос в компанию «Ликстрой» с просьбой прокомментировать случившееся.

Ранее силовики задержали начальницу отдела регионального Министерства строительства Ольгу Колмакову по подозрению в получении взятки телефоном iPhone 14 от представителя это же компании «Ликстрой». Взамен чиновница помогла оформить конкурсные документы.

Взяткодателем по делу Колмаковой проходит Владимир Дятлов, контролирующий строительную компанию «Ликстрой». В апреле 2024 года предпринимателя арестовали по громкому делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на строительстве детского сада в городе Тогучин. НГС уже писал подробно о строителе, в середине 2010-х он активно занимался бюджетными стройками в Крыму.