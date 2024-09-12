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Образование Забрали 376 миллионов: у новосибирской компании, которую обвинили во взятке айфоном, нашлись новые грехи

Забрали 376 миллионов: у новосибирской компании, которую обвинили во взятке айфоном, нашлись новые грехи

Компания должна была построить и реконструировать учреждения

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9 комментариев

Организация получила деньги на строительство одной школы и реконструкцию другой, но работы не выполнила

Следователи возбудили дело по признакам мошенничества на руководство компании, которая занималась строительством и реконструкцией школ в Новосибирской области. По данным источника НГС речь идет о компании «Ликстрой».

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в 2022 году ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключила контракт с организацией на строительство и реконструкцию двух школ в Тогучинском и Коченевском районах. Платежи на общую сумму более 376 миллионов рублей компания получила, отмечают в следственном комитете, но работы не выполнила.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Как сообщил источник НГС, компания, с которой заключили контракты — «Ликстрой».

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Ликстрой» зарегистрировано в Новосибирске. Генеральным директором и учредителем числится Наталья Фазлыева. На конец 2023 года выручка организации составляла 385 миллионов рублей, чистая прибыль — 372 тысячи рублей. Компания «Ликстрой» заключила 8 контрактов с ГКУ НСО «УКС» общей стоимостью 1,9 миллиарда рублей. С администрацией Коченевского района заключили три контракта на сумму в 681 миллион рублей. В общей сложности организация заключила госконтрактов на 4,2 миллиарда рублей.

НГС направил запрос в компанию «Ликстрой» с просьбой прокомментировать случившееся.

Ранее силовики задержали начальницу отдела регионального Министерства строительства Ольгу Колмакову по подозрению в получении взятки телефоном iPhone 14 от представителя это же компании «Ликстрой». Взамен чиновница помогла оформить конкурсные документы.

Взяткодателем по делу Колмаковой проходит Владимир Дятлов, контролирующий строительную компанию «Ликстрой». В апреле 2024 года предпринимателя арестовали по громкому делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на строительстве детского сада в городе Тогучин. НГС уже писал подробно о строителе, в середине 2010-х он активно занимался бюджетными стройками в Крыму.

Недавно в Новосибирске ввели режим повышенной готовности на территории недостроенных школ на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской.

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Школа Строительство Следователи Прокуратура
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Комментарии
9
Объективный наблюдатель
12 сентября 2024, 17:26
И кто из чиновников это не увидел.........
281039012
12 сентября 2024, 16:56
раньше то не видели.
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