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Образование тест Без словаря не разберетесь: эти 10 современных слов поставят вас в тупик

Без словаря не разберетесь: эти 10 современных слов поставят вас в тупик

Но каждое из них претендует на гордое звание «Слово года»

3 020
19 комментариев

Все проблемы отцов и детей начались с того, что они пользвались разными словарями

В последнее время в России прижилась занятная традиция: по осени слово года выбирать. На этот раз в списке аж 50 претендентов — их определяли по актуальности, популярности и влиянию на общество. Среди кандидатов на гордое звание «Слово года» — альтушка, мобилизация, иноагент, Суздаль, аскеза и другие термины, которые в любой другой ситуации было бы сложно представить вместе. Многие из них мы поймем без труда, но в значениях отдельных фигурантов без словаря не разберешься. Из полсотни номинантов мы выбрали 10 как раз таких слов — они вроде бы на слуху, но что они означают, знает далеко не каждый второй. А вы из тех, кто с первого раза поймет, о чём речь, или вам понадобится пояснительная бригада?

ТЕСТПройден 1217 раз
Что означают все эти слова?
1 / 10

Альтушка

  • Любая девушка до 24 лет

  • Неформалка

  • Девушка, пристрастившаяся к алкоголю

  • Девушка, работающая на «Госуслугах»

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Тест Словарь Сленг Знания Развлечения Русский язык Слово года
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Комментарии
19
трям-брям
5 сентября 2024, 12:45
Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
Гость
5 сентября 2024, 12:11
Чушь какая-то!
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