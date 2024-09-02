Думаете, что всё знаете? Тогда пройдите наш тест по школьной программе

Как же приятно проснуться в сентябре, подойти к окну и увидеть колонны школьников, бредущих на первый урок. Нам-то хорошо, никаких домашних заданий и диктантов. А вот тесты никуда не делись, и прямо сейчас вы пройдете один из них, а мы поставим вам оценку за знание школьной программы.
Начнем с русского языка. Как называются устойчивые сочетания слов?
Деепричастия
Анафоры
Фразеологизмы
Метафоры
А теперь — урок литературы. Вспомните, кто из героев сказал фразу «Карету мне! Карету!», ставшей крылатым выражением?
Чацкий
Печорин
Онегин
Обломов
Какой российский император освободил крестьян от крепостного права?
Александр I
Николай I
Александр II
Александр III
Какое государство находится на этой территории?
Бразилия
Чили
Боливия
Колумбия
Из скольки костей состоит скелет человека?
Примерно 100
Примерно 200
Примерно 300
Примерно 400
Помните, в чем измеряется сила?
В омах
В ньютонах
В джоулях
В правде
Красный луч здесь — это…
Биссектриса
Медиана
Высота
Гипотенуза
Какой химический элемент всегда есть в органических веществах?
Кислород
Азот
Углерод
Сера
А помните, что в школе еще и ИЗО проходили? Вспомните, как называется эта картина?
Мишки в лесу
Лес вечером
Утро в сосновом бору
Полдень на лесной опушке
Закончим математикой. Дроби бывают правильные и неправильные. Неправильная дробь — это…
Не бывает неправильных дробей
Равная одному
В которой числитель меньше знаменателя
В которой числитель больше знаменателя или равен ему