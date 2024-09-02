Думаете, что всё знаете? Тогда пройдите наш тест по школьной программе

Как же приятно проснуться в сентябре, подойти к окну и увидеть колонны школьников, бредущих на первый урок. Нам-то хорошо, никаких домашних заданий и диктантов. А вот тесты никуда не делись, и прямо сейчас вы пройдете один из них, а мы поставим вам оценку за знание школьной программы.