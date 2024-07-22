Пора готовиться к школе: в Новосибирске скоро заработают две ярмарки — где они откроются

Пока объявили об открытии двух ярмарок в городе Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Июль подходит к концу и уже пора готовить ребенка к школе. Совсем скоро в Новосибирске заработает две ярмарки в Ленинском районе.



Как сообщили в пресс-центре администрации, с 1 августа по 15 сентября ярмарка будет работать около торгового центра «ГУМ» по адресу площадь Карла Маркса, 1 с 10:00 до 20:00.

Вторая ярмарка заработает у торгового центра «Континент» на улице Троллейная, 130а. Торговать школьными принадлежностями будут с 16 августа по 2 сентября с 10:00 до 19:00.

— В ярмарке примут участие более 15 товаропроизводителей. Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярскими товарами и принадлежностями к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки будет предоставлена возможность купить товары к школе по ценам ниже рыночных на 20%, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Перед прошлым школьным сезоном корреспондент НГС прошлась по популярным магазинам, чтобы посмотреть товары к школе, и съездила на ярмарку. Увидела ли она разницу в ценах — читайте в материале.