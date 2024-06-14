«На пять знает только Бог»: школьники массово плачут из-за перевода баллов на ЕГЭ по литературе — получить 90+ очень сложно

Результаты ЕГЭ по литературе уже пришли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В социальных сетях появились возмущения выпускников из-за подсчета баллов по ЕГЭ по литературе. Школьники выкладывают видео в TikTok с результатами и рассказывают про, то как организаторы распределяют баллы в этом году. Детей возмутило, что при потере нескольких баллов в первичной системе можно потерять десятки баллов во вторичной.

В TikTok школьники выкладывают видео насчет ЕГЭ по литературе Источник: @ Kotsalanka @maialinka @meownner @alipoet/ TikTok

— 42 балла из 48 первичных. Процент выполнения неплохой, но это 63 вторичных. У меня вся лента в этом. Мне жалко этих детей. TikTok делает литературу и моей травмой тоже. Если вы хотите больше 90 баллов, вы можете совершить только одну ошибку, — рассказывает на видео блогер под ником Kotsalanka.

Подростки делятся своими историями сдачи ЕГЭ Источник: TikTok











Окончательные результаты экзаменов по ЕГЭ оцениваются в 100-бальной системе, это называется вторичной оценкой или тестовым баллом — его подают при поступлении в вузы. Школьники на экзаменах набирают баллы по другой системе — это первичная оценка. Потом эти первичные баллы за тест переводят в 100-балльную вторичную систему. Этот перевод делается через определенную таблицу, систему.

В этом году меньше первичных баллов Источник: Юрий Орлов











Выпускников смутила таблица перевода баллов по литературе. В этом году 100 вторичных баллов распределяются из 48 первичных. В прошлом году распределяли на 53 балла. Таблица с переводом баллов опубликована на сайте Рособрнадзора.



Если сравнивать две таблички, то получается, что изменения с прошлым годом идут с 15 первичных баллов — до этого все полностью совпадает. При этом в нижних баллах разница между вторичными 2–3 балла. А в результатах 60+ в 2023 году разница была 5 баллов, а в этом году — 6 баллов.

В прошлом году можно было получить больше первичных баллов Источник: Юрий Орлов











При этом, чтобы поступить в университет, нужно пройти минимальный порог. В НГУ, например, в этом году на филологию минимальный порог — 55 баллов по вторичной системе. Для этого школьнику надо набрать 34 балла из 48 возможных в первичной системе.

На оперативном совещании у губернатора 10 июня министр образования Новосибирской области сказала, что количество школьников, написавших ЕГЭ на 100 баллов увеличилось. По её словам, в этом году в Новосибирской области увеличилось количество работ, сданных на 100 баллов, с 13 в 2023 году до 26 в этом году.



Корреспондент НГС направила запрос в Рособрнадзор России. На момент публикации ответа не было.

Количество баллов ЕГЭ по географии, литературе, химии уже точно опубликовали. Данные по русскому языку и базовой математике станут известны до 14 июня, по профильной математике — до 17 июня и так далее. Публикуем расписание, когда станут известны результаты ЕГЭ и ОГЭ в картинке.

