Одни на дистант, другие — в классы: как будут учиться дети в новосибирских школах во время выборов

В некоторых новосибирских школах, где организуют участки для голосования на выборах президента России, в дни голосования продолжатся занятия. Выборы состоятся с 15 по 17 марта.
Как рассказали НГС в пресс-службе областного избиркома, школам дали рекомендации о том, чтобы руководители образовательных учреждений развели избирательный процесс и учебный. Школы сами выбирают, как поступить, главное, чтобы не проводились уроки в тех классах, где находятся избирательные участки.
Журналист НГС позвонила в несколько школ города. Выяснилось, что учреждения будут работать по-разному. Например, в лицее №12 ученики с 1 по 4 класс будут учиться дистанционно в пятницу 15 марта, школьники с 5 по 11 класс в пятницу 15 марта учатся очно, а 16 марта — дистанционно. Для выборов освободили первый этаж, объяснила секретарь.
В школе № 54 объяснили, что участок находится в здании старшей школы, поэтому ученики 9–11 классов в пятницу будут учиться дистанционно, младшая школа — в обычном режиме. Суббота и воскресенье в учреждении — выходные дни.
Одна из мам ученика гимназии №10 рассказала, что в родительский чат отправили расписание на 15 марта, учится и первая, и вторая смены, но уроки будут длиться по 30 минут. Директор учреждения не смогла ответить на вопросы НГС, секретарь сообщила, что руководитель находится на совещании.
Журналист направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. 11 марта был последний день для регистрации на дистанционное электронное голосование на выборах президента. НГС составил памятку о том, как можно проголосовать на выборах, посмотрите в одной картинке.