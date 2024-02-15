«Это помогло столько девок в постель уложить»: новосибирцы ответили родителям, возмущенным уроками готовки у мальчиков

— Ой, какой кошмар! Мальчику-пятикласснику не интересно строение яйца! Срочно надо что-то делать! Еще и двойки ставят! Да как посмели!? — иронизирует Qsy.



— Умение готовить помогло столько девок в постель уложить... А вот умение сколотить табуретку пригодилось только пару раз, в глухом лесу. Хотя умею и то и другое, — отметил комментатор J011Y RoGeR.



— «Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца». А они что всерьез думают, будто все девочки интересуются рецептами и строением куриного яйца??!! Или устройством швейной машинки и пришиванием пуговиц?? Или мытьем полов и посуды, не приведи господи... Я вот тоже ни фига ничем подобным не интересовалась. Да и сейчас, собственно, не понимаю, что в этом интересного. Просто приходится делать, причем всем, вне зависимости от половой принадлежности, — объяснила читательница НГС.