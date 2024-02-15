«Это помогло столько девок в постель уложить»: новосибирцы ответили родителям, возмущенным уроками готовки у мальчиков

Новосибирцы ответили на возмущение мамы пятиклассника челябинской школы
Она добавила, что на занятии дети «то-то под диктовку конспектируют, например, строение яйца». Ее недовольство поддержали и другие родители, а вот читатели НГС с ее критикой не согласились.
— Настоящий мужик должен уметь пришить пуговицу, погладить брюки и рубашку, приготовить еду, — убежден новосибирец Zemb.
— На уроках труда делали номерки для гардероба, швабры и еще что-то подобное. Пользы для жизни от этого ноль. А вот если бы учили дырку на штанах зашивать и макароны сварить — это полезно для холостяка любого пола и возраста, — уверен пользователь user_unknown.
— Мама-жалобщица просто глупая женщина и пытается вырастить никчемушного бытового инвалида. Уметь готовить разве плохо? А шить? А сколотить табурет? Я прямо сейчас сижу на табурете, который сделала несколько десятилетий назад моя бабушка, оставшаяся вдовой в
— Ой, какой кошмар! Мальчику-пятикласснику не интересно строение яйца! Срочно надо что-то делать! Еще и двойки ставят! Да как посмели!? — иронизирует Qsy.
— Умение готовить помогло столько девок в постель уложить... А вот умение сколотить табуретку пригодилось только пару раз, в глухом лесу. Хотя умею и то и другое, — отметил комментатор J011Y RoGeR.
— «Не все мальчики интересуются рецептами и строением куриного яйца». А они что всерьез думают, будто все девочки интересуются рецептами и строением куриного яйца??!! Или устройством швейной машинки и пришиванием пуговиц?? Или мытьем полов и посуды, не приведи господи... Я вот тоже ни фига ничем подобным не интересовалась. Да и сейчас, собственно, не понимаю, что в этом интересного. Просто приходится делать, причем всем, вне зависимости от половой принадлежности, — объяснила читательница НГС.
— Проблема не в том, что традиционно дела разделяются на «женские» и «мужские», а в том, что учат на трудах не на школьном уровне. В итоге по документам информации много, а знаний нет, потому что осмыслить такой объем дети не в состоянии. Вместо элементарных знаний о яйцах и питании ими, детям рассказывают краткий курс зоотехника на птицефабрике и всякие формулы Уильямса и Бархэма для варки яиц. То есть по факту общеобразовательные предметы в средней школе превращают в предпрофессиональную подготовку. Пришивать пуговицы, безусловно, уметь нужно, но необязательно знать десяток и более способов и под запись диктовать их преимущества и недостатки, — убежден пользователь.
— Зачем современному мужчине слесарное оборудование? Это в жизни не понадобится. Вот омлет приготовить — вполне нужное умение. Будет жить один — будет вкусно для себя любимого готовить, чтоб быть спортивным и здоровым. Я уж не говорю, что любую девушку (почти любую) можно умением готовить впечатлить. А вот на слесарные инструменты она вряд ли поведется, — отметил комментатор.
— У моего в школе 4 блока, один — умение работать с шуруповертом, молотком, дрелью. Мама одной девочки запрещает ей посещать эти занятия, так как школа хочет сделать из дочери мужика. Ходит, скандалит! А у меня сын сейчас на кулинарии и очень даже доволен, освоил варку круп и разные виды приготовления мяса, каждая «домашка» в радость. Притом блок «инструменты» и «робототехника» так же прошли на ура, — делится впечатлениями одна из читательниц НГС.
— Родители до такой степени отупели, что элементарным навыкам обучения их детей всеми способами воспрепятствуют! Это деградация поколений! Дети этих родителей и своих детей также будут воспитывать, — уверен комментатор.
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