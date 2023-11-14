Масштабирует разработки и учит школьников практической химии: интервью с молодым ученым

Актуальность нашей отечественной разработки очень высокая. Это единственный объект в России и мире, где применяется технология каталитического сжигания ила в кипящем слое. Сейчас мы «обкатываем» его, совершенствуем и наблюдаем работу в реальной промышленности.



— Сколько времени нужно ученому, чтобы его разработка начала жить самостоятельную жизнь?



— От нуля до бесконечности (улыбается). На стадии перехода установки с лабораторного уровня на опытно-промышленный может случиться множество препон. Многое упирается в поиск партнеров, потому что научная разработка — это всегда риск. При масштабировании она может заработать, а может и нет. Преодоление «долины смерти» (проект от старта до внедрения) в течение года — это редкий и удачный кейс. Чаще всего бывает так, что проект внедряется годами, но в масштабном переходе становится экономически невыгодным. Ученым-химикам тяжело считать экономику процесса.

