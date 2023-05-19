Отмечать будут неделю: мэрия Новосибирска назвала даты выпускных в школах города

Мэрия Новосибирска назвала даты, в которые в школах города пройдут выпускные.
По данным департамента образования, вручать аттестаты о среднем общем образовании и приложения к ним будут в конце июня.
— Приказом департамента образования мэрии, регламентированы даты проведения торжественных мероприятий — 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня 2023 года, — сообщили в администрации города.
Ранее в мэрии сообщили НГС, что последние звонки в школах города пройдут 23, 24, 25 и 26 мая.
С 24 мая начинается основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников
В прошлом году корреспондент НГС побывала на выпускном