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Отмечать будут неделю: мэрия Новосибирска назвала даты выпускных в школах города

Вручать аттестаты будут в конце июня

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Выпускные пройдут после сдачи экзаменов

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Мэрия Новосибирска назвала даты, в которые в школах города пройдут выпускные.

По данным департамента образования, вручать аттестаты о среднем общем образовании и приложения к ним будут в конце июня.

— Приказом департамента образования мэрии, регламентированы да­ты проведения торжественных мероприятий — 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 июня 2023 года, — сообщили в администрации города.

Ранее в мэрии сообщили НГС, что последние звонки в школах города пройдут 23, 24, 25 и 26 мая.

С 24 мая начинается основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х классов. Первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) для учеников 11-х классов состоится 26 мая.

В прошлом году корреспондент НГС побывала на выпускном 11-классников и посмотрела, какие платья выбрали выпускницы.

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ВыпускнойШколаАттестатМэрия Новосибирска
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