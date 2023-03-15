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Названы даты весенних каникул в Новосибирской области

Дети начнут отдыхать уже со следующей недели

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Часть школьников начнет отдыхать уже с 20 марта, но основная масса отправится на каникулы чуть позже

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В большинстве школ Новосибирской области весенние каникулы начнутся уже со следующей недели.

— Основная масса школ уходит на весенние каникулы с 24 или 27 марта. Но каждая школа самостоятельно принимает решение о каникулах, исходя из своего учебного плана, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.

Часть школ уходит отдыхать чуть раньше — уже с 20 марта. Весенние каникулы продлятся неделю.

В конце февраля родители новосибирских школьников прошли анонимный опрос из 68 пунктов — о чём их спрашивали.

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