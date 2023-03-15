Названы даты весенних каникул в Новосибирской области

В большинстве школ Новосибирской области весенние каникулы начнутся уже со следующей недели.
— Основная масса школ уходит на весенние каникулы с 24 или 27 марта. Но каждая школа самостоятельно принимает решение о каникулах, исходя из своего учебного плана, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.
Часть школ уходит отдыхать чуть раньше — уже с 20 марта. Весенние каникулы продлятся неделю.
В конце февраля родители новосибирских школьников прошли анонимный опрос из 68 пунктов — о чём их спрашивали.