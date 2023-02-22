Родители новосибирских школьников прошли анонимный опрос из 68 пунктов — о чем их спрашивали

Родителей новосибирских школьников попросили пройти анонимный опрос на тему «Мнение родителей школьников о некоторых аспектах развития системы школьного образования в Российской Федерации».
Ссылка на специальный сайт с опросом распространялась по школьным чатам в WhatsApp, как рассказал читатель НГС. В сообщении отмечалось, что родителей информируют об опросе «в соответствии с письмом Министерства образования Новосибирской области».
Как выяснил корреспондент НГС, опрос состоял из 68 вопросов, каждый из которых сопровождался несколькими вариантами ответа. Начиналось с того, что отвечающему предлагалось оценить состояние системы общего образования в настоящее время, выбрав ответ из: «хорошее», «удовлетворительное», «плохое» и «затрудняюсь ответить».
Какие-то пункты опроса предлагали оценить значимость для учебного процесса различных факторов, например, наличие методичек или квалификации учителя, другие спрашивали у отвечающего, как он относится к идее замены некоторых учебников. При этом не сообщалось, какие учебники могут быть заменены. Один из пунктов выяснял, поддерживают ли родители сокращение периода летних каникул для того, чтобы уменьшить ежедневное количество уроков или сократить количество учебных дней в неделю с шести до пяти?
В Министерстве образования Новосибирской области на подробный журналистский запрос по анонимному опросу: для чего его проводили и кому он был разослан, ответили кратко:
— Социологическое исследование о некоторых аспектах развития школьного образования и детского здравоохранения в Российской Федерации проводилось в период с 30 января по 17 февраля 2023 года среди родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, на условиях анонимности и использования результатов в обобщенном виде, — сообщил в ответе министр Министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
В конце января НГС рассказал еще об одной инициативе, связанной со средней школой, которую озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин поручил профильному комитету думы создать законопроект о трудовом воспитании, чтобы школьников можно было бы привлекать к общественно полезному труду и это стало частью учебного процесса.