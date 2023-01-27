«Потому что он ей мешал». Учительница замотала скотчем непослушного школьника и заклеила ему рот

С редакцией E1.RU связалась Алина, ее дочки учатся в том же классе и постоянно терпят нападки школьника. Она просила маму хулигана поговорить с сыном, но это не изменило ситуацию.

— Мальчик ведет себя неадекватно. Орет матом на детей, общается в таком тоне со всем классом. Кроме того, он занимается рукоприкладством, — рассказала женщина.