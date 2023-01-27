«Потому что он ей мешал». Учительница замотала скотчем непослушного школьника и заклеила ему рот

В Екатеринбурге учительница заклеила рот скотчем ребенку, об этом Е1. RU рассказали родители его одноклассников. У педагога из гимназии
Мама хулигана, по словам других родителей, одна воспитывает троих детей. Ее старший сын учится в четвертом классе той же гимназии. В школе же началась травля ребенка.
— Вчера педагог в школе замотала ребенка скотчем. На глазах у всего класса. Рот, голову, руки. Потому что он ей мешал. Был неугоден, — рассказала E1.RU екатеринбурженка Ольга, мама одноклассника пострадавшего школьника. — Поразила реакция родителей из того самого чата, о котором ходит столько шуток. Типа так и надо, он хулиган, матерщинник, он всех обижает, ПДН вызвать надо. Началась травля и ребенка, и родителей.
После произошедшего учительница, по информации родителей, ушла на больничный. В школе она работала всего три месяца.
Мальчик орал на всех матом и бил детей
Даже в самой гимназии начался горячий спор о том, кто же прав: часть родителей начали защищать мальчика, несмотря на то что он, по их словам, ужасно себя ведет и всех задирает, другие же посчитали, что педагог права и так отомстила ребенку за всех.
С редакцией E1.RU связалась Алина, ее дочки учатся в том же классе и постоянно терпят нападки школьника. Она просила маму хулигана поговорить с сыном, но это не изменило ситуацию.
— Мальчик ведет себя неадекватно. Орет матом на детей, общается в таком тоне со всем классом. Кроме того, он занимается рукоприкладством, — рассказала женщина.
— Он срывает уроки. Я думаю, что учителя уже просто накрыло, когда она заклеила скотчем рот, потому что вообще невозможно заниматься, — добавила она.
В городском департаменте образования начали проверку и опросили учителя, а 25 января встретились с семьей школьника. Сразу после публикации в СМИ внимание на ситуацию обратили следователи и полиция, в том числе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Это вообще законно?
О произошедшем в школе высказалась юрист Юлия Федотова. Она объяснила, что действия учителя можно приравнять к физическому насилию, что запрещено законом «Об образовании» и Конвенцией о защите прав ребенка. Также действия учителя можно квалифицировать как побои, за что ей может грозить от 10 до 15 суток административного ареста.
— Все эти методы воспитания советские, которые, к сожалению, всё еще считаются нормальными — вроде ремней, подзатыльников, шлепков линейкой по рукам и прочей ерунды, они недопустимы с точки зрения российского законодательства. В Европе такое обращение ставят в категорию унижающих человеческое достоинство. Учитель с ребенком все-таки находится не в равных отношениях. У учителя есть власть, — объяснила Юлия Федотова.
— Выход есть всегда, я не говорю о том, что дети святые. Задача учителя и образования, которое он получил, — справляться, в том числе и с неуправляемыми детьми, — уверена юрист.
Учителя не получают психологической поддержки
По мнению другой учительницы начальных классов, пожелавшей остаться анонимной, у педагога действительно мог произойти нервный срыв. Работать с детьми трудно, особенно когда у тебя большой класс и колоссальная нагрузка. По ее мнению, учителя также нуждаются в психологической поддержке.
— Что могло подвигнуть ее на такой поступок? Это эмоциональная нестабильность в связи с тяжелыми условиями работы: большие классы, маленькие зарплаты, смены по 13–15 часов, неуважение со стороны родителей, — объяснила учительница начальных классов. — Всё это оставляет отпечаток на психике учителя, поэтому уже стоит вопрос о психической уравновешенности педагога. Кто ей давал разрешение на работу? Объясню: учителя каждый год проходят медкомиссию. Конечно, это ее никак не оправдывает.
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