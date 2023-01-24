«Я теперь понял, почему тебя все шлюхой обзывают». Как увольняют мужчин-учителей после переписки со школьницами

А в Красноярске учитель физкультуры присылал семикласснице неоднозначные сообщения с просьбой поцеловать ее, а также признавался в любви. Всё произошло в одном из лицеев города. Сообщения присылал учитель физкультуры — женатый мужчина с двумя детьми.



Наши коллеги из Е1.RU и NGS24.RU рассказывают, что говорят о случившемся обе стороны и следователи.

Роковая переписка

По словам Дарьи Табаковой, 22 декабря 27-летний Антон Овченков предложил ученикам создать чат в WhatsApp, где они могли бы обсуждать соревнования между школами по физике. Но практически сразу сообщения посыпались в личку двум школьницам: дочери Дарьи и еще одной ученице, чьи родители на связь с E1.RU не вышли. Дарья предполагает, что с помощью чата учитель узнал номера телефонов детей.