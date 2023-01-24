«Я теперь понял, почему тебя все шлюхой обзывают». Как увольняют мужчин-учителей после переписки со школьницами

Сразу два скандала в элитных школах с мужчинами-учителями произошли в Красноярске и Свердловской области. В Верхней Пышме Свердловской области родители 13-летней ученицы увидели неоднозначные сообщения, которые написал дочери молодой учитель физики Антон Овченков. Мама девочки обратилась к руководству школы, но вместо поддержки, по ее словам, получила обвинения в том, что дочь сама спровоцировала педагога.
А в Красноярске учитель физкультуры присылал семикласснице неоднозначные сообщения с просьбой поцеловать ее, а также признавался в любви. Всё произошло в одном из лицеев города. Сообщения присылал учитель физкультуры — женатый мужчина с двумя детьми.
Наши коллеги из Е1.RU и NGS24.RU рассказывают, что говорят о случившемся обе стороны и следователи.
Роковая переписка
По словам Дарьи Табаковой, 22 декабря 27-летний Антон Овченков предложил ученикам создать чат в WhatsApp, где они могли бы обсуждать соревнования между школами по физике. Но практически сразу сообщения посыпались в личку двум школьницам: дочери Дарьи и еще одной ученице, чьи родители на связь с E1.RU не вышли. Дарья предполагает, что с помощью чата учитель узнал номера телефонов детей.
На скринах переписки, которые есть в распоряжении E1.RU, видно, что педагог инициировал и поддерживал беседы на темы, никак не связанные с учебной деятельностью. Например, написал: «Я теперь понял, почему тебя все шлюхой обзывают».
На следующий день, 23 декабря, школьницы пожаловались завучу на некорректные сообщения учителя. Та сделала скриншоты, и на этом, со слов Дарьи, всё закончилось. Сама она узнала о переписке только 30 декабря. Женщина поехала в школу, встретилась с директором, классным руководителем и завучем. По ее словам, они лишь предложили заменить учителя физики в классе дочери на другого педагога.
— Мне была озвучена такая позиция: «Да, он поступил как дурачок, но дети сами его спровоцировали», — рассказала E1.RU Дарья Табакова. — Понимаете, спровоцировали девочки 13 лет. На все мои вопросы по этой переписке [учитель] отвечает: «Это у нас такое общение, это мы так шутим. Я очень хочу, чтобы дети меня любили».
По словам Дарьи, педагог якобы также подходил к дочке и разминал ей плечи, девочке это не нравилось.
«Из-за вас его уволили!»
Дарья Табакова рассказала E1.RU, что ее дочку и вторую девочку, которой писал Антон Овченков, после произошедшего якобы затравили в школе:
— В школе идет жесткое давление, [другие ученики] называют их, простите, проститутками, говорят, у них был заговор — избавиться от физика. Мою дочь затащили к психологу, на нее всячески давили: скажи, какая у тебя плохая семья, наговори на своих родителей. Началось давление на ее друзей: почему вы ее поддерживаете и так далее. У них недавно урок начался с того, что учитель алгебры сказала моей дочери: «Вы не помогли учителю физики адаптироваться, поэтому его уволили». Как это дети не помогли взрослому дядьке адаптироваться?
Дарья написала заявление в прокуратуру Верхней Пышмы, в полицию и городское управление образования. Она отметила в разговоре с E1.RU, что договариваться мирно со школой не собирается. Несмотря на то что учитель физики уже уволен, она считает, что наказание для него должно быть более серьезным.
Прокуратура, по словам женщины, заявление приняла, в управлении образования пообещали провести проверку. Однако в самом учебном заведении говорят другое.
Что говорят в школе?
Директор школы
— Во-первых, в их переписке ничего криминального нет, — уверена Лариса Валентиновна. — Во-вторых, когда девочки сами не дают прохода учителям, каждый второй учитель от этого страдает. В-третьих, за неформальное общение с учениками учитель получил выговор, и я его уволила. Дело притянуто за уши, на самом деле состава никакого нет. Переписывался он один день, потом ему было сделано замечание завучем по правовому воспитанию, он переписку закончил. Всё.
— Он не собирался никаких действий предпринимать, у него есть семья, жена, ребенок, его мама — учитель с большим стажем. Был совершенно положительный человек, которому они сломали жизнь, — добавила директор.
Она отметила, что с другими педагогами после произошедшего провели инструктаж, а с детьми — профилактическую беседу:
— Она (Дарья Табакова. — Прим. ред.) уже пошла в прокуратуру, и прокуратура ответила, что состава [преступления] нет. Меры мы приняли тут же. Инструктаж с учителями провели под подпись. Добиваемся, чтобы дети ходили в школу в форме, чтобы внешний вид не был вызывающим, чтобы не позволяли себе провокационных действий в сторону мужчин-учителей.
Сам Антон Овченков сложившуюся ситуацию комментировать не стал.
— Простите, я вам никаких комментариев не оставлю, это мое право, — ответил он на звонок корреспондента E1.RU.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области E1.RU подтвердили, что по заявлению мамы школьницы проводится проверка. Также заявление Дарьи Табаковой 16 января зарегистрировали в управлении образования Верхней Пышмы.
— На основании заявления будет проведена проверка. Ответ заявителю будет дан в установленные законом сроки, — пояснили в пресс-службе мэрии.
Хвалил грудь восьмиклассницы
В Красноярске ученицы одного из лицеев города рассказали, что учитель физкультуры уже давно оказывал им странные знаки внимания. Так, например, он хвалил грудь восьмиклассницы или просил надевать «что-нибудь с вырезом». NGS24.RU связался с ученицами и выпускницами школы, вот что они рассказали:
— Подходил, просил меня надевать на физру «что-нибудь с вырезом». Постоянно пялился на меня странно и говорил всякую чушь. Говорил после уроков, что я его от работы отвлекаю своим видом, хотя я всегда в более-менее закрытой одежде ходила. Отвлекала даже тогда, когда физкультура была не у него и на другом конце зала. Про личную жизнь спрашивал, просто навязывал какие-то странные диалоги, — рассказала выпускница школы.
— Он пришел работать, когда я была в старшей школе, то есть на протяжении семи лет уже происходит подобное. Мне он тоже оказывал знаки внимания, но я тогда припугнула его отцом. Больше он ко мне не подходил. Но одноклассница рассказывала, что ей он продолжает писать, предлагает подвезти, мы замечали его взгляды, — вспоминает еще одна выпускница.
При этом родители не жаловались руководству школы, видимо, девочки им ничего не рассказывали.
В Следственном комитете рассказали, что интимной связи с девочками у педагога не было. Расследованием занимается полиция. Там сообщили, что заявлений ни от законных представителей детей, ни от школы не поступало. Однако сейчас проводится проверка, учителя из школы уволили.
Нормально ли так общаться с детьми?
Своим мнением о конфликтах поделилась учитель с большим педагогическим стажем, пожелавшая остаться анонимной.
— Я считаю, что профессия «учитель» накладывает на себя отпечаток. Педагоги могут выслушать, объяснить, заинтересовать, помочь, сгладить конфликты и так далее. Но ни в коем случае не допускать панибратства с учениками, родителями. Я против всего этого, — объяснила преподаватель. — С детьми можно поговорить о прекрасном чувстве любви, например, в начальной школе появляется первая влюбленность, и это нормально. В том числе мы любим своих родителей, друзей, учителей, это тоже хорошо. Но переводить любовь в пошлость не надо.
Если ребенок начинает провоцировать педагога, то на это стоит обратить внимание школьного психолога или других специальных служб, считает педагог.
Ранее подобный скандал произошел в элитной спортивной школе Верхней Пышмы Свердловской области, где популярного тренера по хоккею уволили за аморальное поведение. Несмотря на то что он очень грубо матерился при детях, а однажды избил судью, родители встали на его сторону.
Прочитайте мнение мастера спорта о том, может ли тренер позволить себе выражаться при детях.