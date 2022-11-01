Учатся лежа и стоя. Репортаж из особенной школы — здесь пытаются побороть загадочное заболевание позвоночника

Правда, попасть сюда удается не всем — некоторым приходится отказывать. Например, тем, у кого есть нарушение осанки. Ее, по словам Альберта Леонидовича, можно скорректировать за счет физкультурно-оздоровительного комплекса.



Для поступления в 133-ю школу есть даже списки ожидания, но они, по словам Альберта Леонидовича, «очень подвижные». Как правило, поступившему в школу-интернат ученику сразу прописывают время нахождения, а затем ребенка регулярно обследуют, чтобы понять, нуждается ли он в продлении периода пребывания в этом учреждении.



— У нас работает в летний период комиссия по набору детей — с 1 по 11 класс. Мы начинаем лечение детей от второй степени сколиоза — это то, что уже выражено. Когда у нас всё-таки нет места для ребенка, формируются списки ожидания. Это примерно по два, по три человека в классе. У нас бывает, что в течение года места освобождаются. Допустим, если это семьи судей или военных переезжают из города в город. Совсем недавно была история: очень высокопоставленный сотрудник «Сбербанка», у которого ребенок со сколиозом второй степени, получил назначение в Москву. Перед этим переездом он был очень озабочен, чтобы в Москве попасть в точно такую же школу, и мы это устроили. Родители, девочка очень хорошие, хорошо учится, но вторая степень склероза, ее нужно наблюдать, ее нужно лечить, поддерживать контакт, ей нужны особые условия, — вздыхает директор.