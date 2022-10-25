Для НГУ построят «кампус мирового уровня» — что в нем будет
Согласно документам, в Советском районе появится несколько новых объектов вуза
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство кампуса мирового уровня НГУ. Площадь застройки составит 3400 квадратных метров, здания возведут в Советском районе.
Согласно документу на муниципальном портале, разрешение на строительство получил Новосибирский государственный университет. Оно выдано на строительство первого, второго и третьего этапов объекта.
В рамках первого этапа возведут корпус поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Его построят на участке площадью почти
Ранее в Новосибирске уже объявили конкурс на выполнение работ по возведению корпуса поточных аудиторий НГУ. Начальная цена контракта составила почти
Мэрия также выдала разрешение на строительство второго и третьего этапов кампуса НГУ. Речь идет о научно-исследовательском центре вуза, а также учебно-научном центре института медицины и психологии
В документах отмечается, что в научно-исследовательском центре будет переменная этажность в 4–5 этажей, в том числе один подземный. Объект рассчитан на 180 человек, в нем разместят 298 помещений. Учебно-научный центр института медицины и психологии
Напомним, в конце октября в Новосибирске суд приостановил строительство кампуса НГУ. Запрет на проведение работ связан с иском экоактивистов, который был подан из-за вырубки леса на площадке строительства.