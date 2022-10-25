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Для НГУ построят «кампус мирового уровня» — что в нем будет

Согласно документам, в Советском районе появится несколько новых объектов вуза

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Ранее суд в Новосибирске приостановил строительство кампуса мирового уровня НГУ из-за иска экоактивистов

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство кампуса мирового уровня НГУ. Площадь застройки составит 3400 квадратных метров, здания возведут в Советском районе.

Согласно документу на муниципальном портале, разрешение на строительство получил Новосибирский государственный университет. Оно выдано на строительство первого, второго и третьего этапов объекта.

В рамках первого этапа возведут корпус поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Его построят на участке площадью почти 83 000 квадратных метров. В здании запланировано шесть этажей, оно вместит 1940 человек. Разрешение действует до 17 декабря 2024 года.

Ранее в Новосибирске уже объявили конкурс на выполнение работ по возведению корпуса поточных аудиторий НГУ. Начальная цена контракта составила почти 2,5 миллиарда рублей, заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». На сайте госзакупок указано, что определение поставщика завершено, но название компании, с которой заключат контракт, неизвестно. На конкурс подали одну заявку. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе университета, контракт планируют заключить до 10 ноября.

Мэрия также выдала разрешение на строительство второго и третьего этапов кампуса НГУ. Речь идет о научно-исследовательском центре вуза, а также учебно-научном центре института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.

В документах отмечается, что в научно-исследовательском центре будет переменная этажность в 4–5 этажей, в том числе один подземный. Объект рассчитан на 180 человек, в нем разместят 298 помещений. Учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана будет высотой в 5 этажей, вместимость составит 700 человек. Разрешение на строительство действует до 1 сентября 2025 года.

Напомним, в конце октября в Новосибирске суд приостановил строительство кампуса НГУ. Запрет на проведение работ связан с иском экоактивистов, который был подан из-за вырубки леса на площадке строительства.

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