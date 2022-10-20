Строительство мирового кампуса НГУ приостановили из-за судебного иска от экологических активистов
Центральный районный суд запретил вырубать лес на время разбирательств
В Новосибирске из-за коллективного иска от экологических активистов приостановили строительство нового мирового кампуса НГУ. 18 октября мэрия подала жалобу на такое решение Центрального суда.
Как рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента, Центральный районный суд вынес определение 3 октября. В нем говорится, что на участке, который находится в бессрочном пользовании НГУ, запрещена вырубка леса, производство геологопоисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов.
В пресс-службе НГУ сообщили, что университет готовит жалобу на постановление Центрального районного суда.
— Новосибирский государственный университет является заинтересованным лицом по данному делу, поскольку судебный акт затронул земельные участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании НГУ, — сообщили в пресс-службе университета.
Как рассказала корреспонденту НГС Галина Павлова, экологическая активистка Академгородка, коллективный иск подписали больше 30 жителей района.
— Это обычная практика, когда истцы начинают производство. Иначе будет невозможна защита прав граждан на благоприятную среду, — добавила Галина Павлова.
Рядом со зданием НГУ идет строительство научно-исследовательского центра, а также учебно-научного центра института медицины и психологии