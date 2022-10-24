Культурный ли вы человек? Тест почти столетней давности

В 30-х годах прошлого столетия редакция журнала «Огонёк» очень боролась за то, чтобы ее читатель был культурным. И даже публиковала на страницах своего издания специальные тесты. В одном из таких прямо предупреждала: «Если вы, дорогой читатель, не ответите на какой-нибудь вопрос, берегитесь, мы не сможем считать вас культурным человеком, вам нужно еще поработать над собой». Мы нашли подшивки двух таких журналов и выбрали из них десять вопросов, на которые, в принципе, можно и сегодня ответить достаточно легко. Правда, в отличие от читателей тех «Огоньков», у вас будет небольшое преимущество: правильные ответы в предложенных вариантах. Итак, проверьте, культурный ли вы человек по версии 30-х.