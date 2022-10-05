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«Начинает говорить, и хочется сразу слушать»: в День учителя ученики разных возрастов признаются в любви своим педагогам

Некоторые с нежностью вспоминают физруков и трудовиков

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Сегодня отмечается Всемирный день учителей, который в России принято называть просто Днем учителя. В России работает около миллиона педагогов. Многие из них имеют за плечами огромный опыт и внушительный стаж, а значит выпустили в большую жизнь не одно поколение учеников.

Журналисты NGS24.RU решили расспросить выпускников разных возрастов про их самых любимых учителей: как преподаватели сумели в свое время покорить сердца детей и чем запомнились им на долгие годы? Ответы — в нашем видеоопросе.

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