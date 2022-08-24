Мультиварка и БДСМ-набор. Изучаем, что брать с собой в общежитие, — студенты поделились списками самого нужного

Студентка 4-го курса НГПУ Дарья Плотникова на своем опыте знает, что свободного времени в общежитии много и вечерами иногда бывает тоска, поэтому советует заранее побеспокоиться о своем досуге и взять что-то с собой.



Вот кому, а студентке 4-го курса СГУПС Надежде Функ точно скучать не придется — в ее комнате имеется БДСМ-набор. Так оригинально друзья решили поздравить с днем рождения свою соседку по комнате. По назначению, как говорит девушка, пользоваться не приходилось, но кто знает, может и настать его время. Не стоит думать, что только так развлекаются студенты. По словам Надежды, в некоторых комнатах стоят телевизоры — правила позволяют.

