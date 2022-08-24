Мультиварка и БДСМ-набор. Изучаем, что брать с собой в общежитие, — студенты поделились списками самого нужного
Они также рассказали, как выкручиваются забывчивые студенты, которые плохо подготовились к заселению
Приемная комиссия в учебных заведениях уже завершила свою работу, но для иногородних есть в запасе еще один квест — заселение в общежитие. Подать необходимые документы — уже полдела, осталось собрать вещи и не забыть самое необходимое. Корреспондент НГС поговорила со студентами старших курсов, чтобы составить список всего самого нужного для первокурсника в общаге, где, к слову, нашлось место для совсем уж необычных вещей.
Как выживают старшие курсы
Конечно, собрать с собой несколько чемоданов еще не означает взять с собой всё нужное. Иногда в предвкушении студенческой жизни забываешь самые необходимые вещи. Так случилось и у соседки Дарьи Плотниковой, студентки
— На разбор сумок ушел целый день, пока разложила вещи, время близилось к 9 часам вечера, но, когда она захотела перекусить после тяжелой работы, осознала, что никаких столовых приборов в комнате нет. До закрытия ближайшего магазина оставалось 10 минут. Тут-то я и поняла, что голодный студент обладает сверхскоростью. Правда, вместе с вилками и ложками она перехватила и шаурму, поэтому приборы ей и не понадобились, но она зашла в комнату со словами: «Я решила отметить эту покупку хорошим ужином».
Студентка 4-го курса НГПУ Дарья Плотникова на своем опыте знает, что свободного времени в общежитии много и вечерами иногда бывает тоска, поэтому советует заранее побеспокоиться о своем досуге и взять что-то с собой.
Вот кому, а студентке 4-го курса СГУПС Надежде Функ точно скучать не придется — в ее комнате имеется БДСМ-набор. Так оригинально друзья решили поздравить с днем рождения свою соседку по комнате. По назначению, как говорит девушка, пользоваться не приходилось, но кто знает, может и настать его время. Не стоит думать, что только так развлекаются студенты. По словам Надежды, в некоторых комнатах стоят телевизоры — правила позволяют.
По классике жанра, студенты всегда проявляют свою смекалку. И речь даже не о том, как списать на экзамене и не быть пойманным с поличным.
— Я видела в общежитии несколько раз девочку, которая забыла взять с собой сумку для ноутбука и носила его на пары в пакете, — рассказывает Надежда.
Студентке 2-го курса НГТУ Яне Назаровой не пришлось переживать по поводу забытых вещей:
— Изначально я не знала, какого типа будет мое общежитие, поэтому ехала на свой страх и риск. Самыми необходимыми для меня вещами оказались мультиварка, удлинитель, настольная лампа и настольный вентилятор, потому что в общежитии бывает душно. К слову, в общежитии есть небольшой магазинчик, где можно прикупить что-то из техники, включая холодильник и стиральную машину.
Что брать с собой — составляем список
Первокурснику, который собирается жить самостоятельно, понадобится множество вещей, начиная от нескольких сумок с одеждой и заканчивая средствами для уборки комнаты.
Одежда
А теперь по порядку: одежды, как говорят студенты, стоит взять побольше, потому что одеваться нужно каждый день, а вот выделить время на стирку иногда бывает проблематично. Лучше взять несколько вещей с запасом.
Вот базовый набор:
• 2–3 пары штанов (хотя бы одну пару утепленных);
• 2–3 юбки/платья;
• 3–5 футболок;
• 3 рубашки;
• спортивный костюм;
• обувь (кроссовки на выход и на физкультуру, туфли, осенние и зимние сапоги, сланцы и домашние тапочки);
• нижнее белье;
• куртка, пальто или плащ;
• шапка, варежки, шарф и перчатки;
• 2 теплые кофты, свитер, толстовка;
• халат, пижама и домашняя одежда, чтобы ходить по коридорам общежития и лишний раз не пачкать повседневную одежду;
• сумка или рюкзак, чтобы носить каждый день учебники и тетради на учебу.
Вся одежда рассчитана на полгода. Не стоит торопиться тащить за собой все вещи из гардероба, на зимних каникулах можно приехать домой и забрать остальные вещи при необходимости.
Бытовые вещи
Их можно купить и на месте, но для этого заранее нужно рассчитать, сколько придется потратить из своих сбережений. Конечно, лучше сразу перевезти всё необходимое, чтобы после не тратить время и деньги на поиски и покупку предметов.
А вот без чего точно не обойтись:
• постельное белье (в идеале два комплекта);
• личная посуда (2 кружки, 2 тарелки, ложки, вилки, небольшой термос и контейнер для еды, чтобы брать ее с собой);
• кастрюля, сковородка и чайник;
• лопатка, поварешка, разделочная доска, нож (ножи стоит купить на месте, с ними не пускают в аэропорт или вокзал);
• средства для уборки (тряпки, мешки для мусора и хранения, перчатки, губки, химические средства для уборки);
• предметы гигиены (2 полотенца, шампунь, мыло, гель для душа, мочалка, зубная щетка и паста, дезодорант, остальное — по желанию);
• канцелярия (достаточно будет обзавестись несколькими ручками и тетрадями).
Лекарства
Самая недооцененная вещь каждого абитуриента — аптечка. Про нее вспоминаешь только на утро после посвящения в студенты. Поэтому небольшая сумка, в которой будет лежать всё необходимое, начиная с бинтов и заканчивая обезболивающими таблетками и электронным градусником.
Техника
А технику лучше брать по минимуму. Во-первых, многие вещи запрещено иметь в комнате по правилам общежития, а во-вторых, общежитие — не самое безопасное место, поэтому не стоит брать с собой дорогие вещи.
• Ноутбук, смартфон и часы (незаменимые вещи любого студента);
• утюг (или небольшой ручной отпариватель);
• фен, плойка.
Недавно еще вчерашние абитуриенты рассказали НГС, каким для них было поступление в этом году и в какие вузы они подали документы.
В НГУ же, со слов поступающих, приемная кампания в этом году оказалась странной: им звонили после окончания кампании и звали в университет на бюджетные места после окончания приема документов,