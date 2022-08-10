«Рассматривали только бюджет»: новосибирцы о трудностях при поступлении в вузы
Многие абитуриенты уже давно определись с местом, куда поступят
В Новосибирске, как и по всей России заканчивается прием абитуриентов в вузы. В этом году тысячи будущих студентов подали заявление на зачисление. НГС узнал, какие учебные заведения выбрали новосибирцы и как проходило поступление.
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)
«Другие вузы даже не рассматривала», — именно так заявила новосибирская абитуриентка Вероника, которая поступила на инженера в НГТУ. По словам сибирячки, с вузом она определилась давно, да и ЕГЭ сдала на достойные баллы, так что волнения при поступлении не испытывала.
— При подаче документов выбрала желаемое направление и еще три «на всякий случай». Но за всю приемную кампанию ни разу не проверила, на каком месте нахожусь в этих специальностях, так как все это время я была в первой десятке рейтинга на желанное направление, — пояснила девушка.
Вероника отметила, что ради интереса подала документы в московский вуз, и там тоже оказалась в первой десятке.
— Но я решила все же остаться в родном городе. Это мое решение. В итоге поступление оказалось намного проще, чем я ожидала: я с легкостью прошла на бюджет, — отметила Вероника.
Еще один бывший школьник Дмитрий Ощепков поступил в НГТУ на механико-технологический факультет. По словам его мамы, помимо НГТУ они подавали документы еще в три вуза.
— В среднем балы невысокие — 204. Документы подавали в Сибстрин, СибГУТИ и СГУПС. 2 августа посмотрели, и по рейтингу оказалось, что Дима во все вузы проходит, но в приоритете был НГТУ. Вечером 9 августа пришло сообщение на почту, что мы проходим на бюджет в этот вуз, — рассказала Анна Ощепкова.
Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)
Не только бывшие школьники решили в этом году сесть за парты. Так семейная пара Анна и Егор поступили в НГАУ — и оба на бюджет.
— Я в этом году поступила в аспирантуру, а муж на заочное в бакалавриат. Рассматривали только бюджет. Изначально только муж хотел поступать, так как для повышения должности необходимо высшее образование. А я за компанию решила, — поделилась с НГС Анна.
Как отметила девушка, поступить ее подтолкнуло большое количество бюджетных мест и невысокий проходной балл по конкурсу.
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГИТ)
Абитуриентка Виктория Рыбалко с выбором места определилась давно. По советам знакомых девушка подала документы в СГУГИТ.
— Поступила в СГУГИТ на специальность «Стандартизация и метрология». Больше никакие варианты не рассматривала, так как много знакомых окончили именно этот университет, и мало где обучают по этой специальности. Поступила на заочное, — пояснила Виктория.
Девушка отметила, что давно окончила школу, и у нее возникли трудности на вступительных экзаменах. Несмотря на это, Виктория поступила на внебюджет.
Новосибирский государственный университет (НГУ)
Ежегодно в НГУ поступают десятки тысяч студентов. Среди них Алена Шульга. Как рассказала девушка НГС, она целенаправленно поступала на геолого-геофизический факультет, но для подстраховки подала документы еще в несколько вузов.
— Подавала заявления в 5 вузов: НГТУ, ИГУ, ИРНИТУ и Красноярский университет имени Решетнева. Я могла пройти на бюджет в любой, но из-за требования подачи одного согласия на зачисление, было очень трудно выбрать что-то одно. Я решила рискнуть, и мне повезло поступить в НГУ, — отметила Алена.
По словам девушки, конкуренция в вузе была большой, но она всё же услышала заветное «зачислена», да при том на бюджет.
Продолжить учебу в стенах родного университета решила и Марьяна Пустовалова. Девушка закончила бакалавриат Гуманитарного института по журналистике и решила продолжить развиваться в этом направлении.
— Я поступила на направление «управление коммуникациями». Видела на сайте, что заявление в магистратуру подавало 40 человек. Так как я студентка НГУ и окончила наш журфак, то госэкзамен мне засчитали в качестве одной из частей вступительного экзамена, мне нужно было написать только эссе, — пояснила Марьяна.
Хотя девушка и закончила НГУ и знала примерные темы сочинений, она упорно готовилась к испытанию.
— К эссе я готовилась усиленно. Я читала научные материалы, чтобы хорошо написать. Но у меня и база была неплохая — нас серьезно готовили в бакалавриате, и особо никаких трудностей не было, — отметила Марьяна.
Девушка также планировала подать документы в ВШЭ, но в последствии отказалась от этой идеи и решила остаться в родном вузе.
Напомним, в начале июля региональное отделение Сбербанка и факультет информационных технологий Новосибирского государственного университета запустили новый поток студентов в летнюю школу лаборатории «СберЛаб-НГУ».