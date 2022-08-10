«Рассматривали только бюджет»: новосибирцы о трудностях при поступлении в вузы

— При подаче документов выбрала желаемое направление и еще три «на всякий случай». Но за всю приемную кампанию ни разу не проверила, на каком месте нахожусь в этих специальностях, так как все это время я была в первой десятке рейтинга на желанное направление, — пояснила девушка.



Вероника отметила, что ради интереса подала документы в московский вуз, и там тоже оказалась в первой десятке.



— Но я решила все же остаться в родном городе. Это мое решение. В итоге поступление оказалось намного проще, чем я ожидала: я с легкостью прошла на бюджет, — отметила Вероника.

