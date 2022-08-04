Где учатся 100-балльники: топ-12 школ с самыми умными детьми и как воспитать в ребенке отличника

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100-балльники: топ-12 школ с самыми умными детьми и как воспитать в ребенке отличника
Двое выпускников получили высшие баллы сразу в двух предметах — психолог рассказал, чего это может стоить
86 выпускников в Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Двое из них получили максимальную оценку сразу по двум предметам. Теперь их ждет новая жизнь — для многих выбор университетов значительно расширился благодаря их достижениям. Корреспондент НГС узнала, в каких школах учатся самые умные выпускники, а клинический психолог объяснил, как воспитать из ребенка отличника и стоит ли требовать таких успехов от детей.
Сколько 100-балльников в НСО
В регионе 86 выпускников сдали ЕГЭ по разным предметам на 100 баллов, сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования. Больше всего преуспели школьники в русском языке — 33 человека и истории — 15 человек. Следом идут химия, математика профильного уровня и литература.
Выпускник второй гимназии Новосибирска сдал и русский язык, и историю на 100 баллов по каждому предмету. Высший балл по русскому языку и математике профильного уровня взял выпускник гимназии
Но не только в городе школьникам удается так проявить себя на экзамене.
Топ-12 школ Новосибирской области, в которых больше всего
100-балльников
Больше всего выпускников, которые показали столь высокий результат ЕГЭ, — в СУНЦ НГУ (многим он известен как ФМШ). Здесь 16 человек получили 100 баллов. Следом идет Инженерный лицей НГТУ: он может похвастаться в этом году 6 выпускниками со 100 баллами. На третьем месте — лицей
Среди школ области отличились лицей
Кто такие отличники и как не навредить ребенку
«Отличник» — это такой же принятый в учебной среде ярлык, как и «двоечник».
— Следует помнить, что за каждым навешанным ярлыком стоит живой человек со своей уникальной историей. Одни схватывают информацию на лету и с легкостью добиваются высоких результатов. Другим для этого приходится долго и упорно трудиться. А иногда причиной школьных успехов является страх, так как «меня родители убьют за четверку по математике», — отмечает Дмитрий Клочков, клинический психолог.
Дмитрий Клочков — клинический психолог, психоаналитик, член Союза профессиональных психоаналитиков. Окончил в 2017 году НГУЭУ по специальности «психология». В 2019 году получил образование в Международном институте психологии и психотерапии по специальности «клиническая психология». В 2021 году окончил Гуманитарный университет по специальности «психоаналитическое консультирование».
Эксперт предупреждает: если ребенок долгое время работает на пределе (а порой и за пределом) своих возможностей, это непременно скажется на его физическом или психическом здоровье.
— К сожалению, достаточно часто ко мне на прием приходят подростки с сильной тревогой, сэлфхармом (самоповреждающим поведением) или суицидальными мыслями из-за чрезмерных требований к себе. Таким образом, следует задуматься, какова цена, которую заплатит ребенок за статус отличника, и стоит ли он того, — предупреждает клинический психолог.
Но многие родители всё же задаются вопросом: как сделать так, чтобы ребенок был отличником, и при этом у него не было бы проблем со здоровьем.
— Обычно я задаю родителям такой вопрос: «Каким вы хотите видеть своего ребенка в будущем? Успешным (в том числе в учебе) или счастливым?» Это совсем не одно и то же. Даже очень успешные люди, многого добившиеся в жизни, зачастую страдают от депрессии. С другой стороны, счастливый человек, имеющий реалистичную самооценку и осознающий свои желания, с большей легкостью добьется успеха в жизни, — подчеркивает Дмитрий Клочков.
Также родителям следует спросить себя: «Зачем мне делать отличника из ребенка?» За этим желанием могут скрываться собственные нереализованные амбиции, которые перекладываются сейчас на ребенка. Но готов ли ребенок к такой ноше?
— Мое личное мнение заключается в том, что задача родителя не сделать из ребенка отличника, а помочь ему окончить школу с наименьшими потерями для своей нервной системы и с сохраненным желанием учиться дальше.
Как правильно мотивировать ребенка на учебу и как его заинтересовать
Дети по природе своей любопытны и интересуются окружающим миром. И необходимо с самого раннего возраста поддерживать в ребенке это любопытство, отвечая на его бесчисленные вопросы.
— Для ребенка важна реакция родителей. Следует помнить об этом, прежде чем ругать его за то, что он разобрал (сломал) дорогую игрушку. Ведь это тоже его способ познания мира! — отмечает Дмитрий Клочков. — К несчастью, сегодня принято «мотивировать» детей на учебу с помощью запугивания и пророчеств, что он будет никем, если будет плохо учиться. Такой подход только понижает самооценку и усиливает тревогу, что в свою очередь затрудняет учебную деятельность. Так устроен наш мозг: в состоянии стресса мы очень плохо учимся новому.
У всех детей есть потенциал и задатки в определенных областях. Если задатки и интерес к этим областям совпадают, то это может помочь ребенку достичь высокий результатов. Но иногда нам интересно то, к чему нет предрасположенности. В этом случае придется прикладывать больше усилий к обучению, но эмоционального вреда ребенку это не нанесет.
— Таким образом, важно обращать внимание не только на потенциал в своем ребенке, но и на его интересы, — подчеркнул специалист. — Также хочу напомнить родителям, что оценка за контрольную или экзамен не отражает способности, уровень интеллекта и даже знания этого предмета. Она показывает только правильность ответов на конкретные заданные вопросы.
В Новосибирском институте мониторинга и развития образования также рассказали, сколько выпускников не согласились с результатами ЕГЭ и как изменились их баллы после апелляции.