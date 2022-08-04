СЕЙЧАС +12°С
Пробки 1/10
usd 60.24
eur 61.12
Тема дня«Серийный» банкир из НГУ
Все новости
Все новости

Где учатся 100-балльники: топ-12 школ с самыми умными детьми и как воспитать в ребенке отличника

Двое выпускников получили высшие баллы сразу в двух предметах — психолог рассказал, чего это может стоить

148
Больше всего выпускников, которые показали столь высокий результат на ЕГЭ — в СУНЦ НГУ

Больше всего выпускников, которые показали столь высокий результат на ЕГЭ — в СУНЦ НГУ

Поделиться

86 выпускников в Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Двое из них получили максимальную оценку сразу по двум предметам. Теперь их ждет новая жизнь — для многих выбор университетов значительно расширился благодаря их достижениям. Корреспондент НГС узнала, в каких школах учатся самые умные выпускники, а клинический психолог объяснил, как воспитать из ребенка отличника и стоит ли требовать таких успехов от детей.

Сколько 100-балльников в НСО

В регионе 86 выпускников сдали ЕГЭ по разным предметам на 100 баллов, сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования. Больше всего преуспели школьники в русском языке — 33 человека и истории — 15 человек. Следом идут химия, математика профильного уровня и литература.

Поделиться

Выпускник второй гимназии Новосибирска сдал и русский язык, и историю на 100 баллов по каждому предмету. Высший балл по русскому языку и математике профильного уровня взял выпускник гимназии № 5 — тоже из Новосибирска.

Но не только в городе школьникам удается так проявить себя на экзамене.

Топ-12 школ Новосибирской области, в которых больше всего 100-балльников


Поделиться

Больше всего выпускников, которые показали столь высокий результат ЕГЭ, — в СУНЦ НГУ (многим он известен как ФМШ). Здесь 16 человек получили 100 баллов. Следом идет Инженерный лицей НГТУ: он может похвастаться в этом году 6 выпускниками со 100 баллами. На третьем месте — лицей № 130: с наивысшими результатами ЕГЭ его окончили 4 человека.

Среди школ области отличились лицей № 13 в поселке Краснообск с тремя отличниками ЕГЭ и лицей № 6 в Бердске с двумя отличниками.

Кто такие отличники и как не навредить ребенку


«Отличник» — это такой же принятый в учебной среде ярлык, как и «двоечник».

— Следует помнить, что за каждым навешанным ярлыком стоит живой человек со своей уникальной историей. Одни схватывают информацию на лету и с легкостью добиваются высоких результатов. Другим для этого приходится долго и упорно трудиться. А иногда причиной школьных успехов является страх, так как «меня родители убьют за четверку по математике», — отмечает Дмитрий Клочков, клинический психолог.

Дмитрий Клочков — клинический психолог, психоаналитик, член Союза профессиональных психоаналитиков. Окончил в 2017 году НГУЭУ по специальности «психология». В 2019 году получил образование в Международном институте психологии и психотерапии по специальности «клиническая психология». В 2021 году окончил Гуманитарный университет по специальности «психоаналитическое консультирование».

Лучше всего выпускники Новосибирской области справляются с ЕГЭ по русскому языку

Лучше всего выпускники Новосибирской области справляются с ЕГЭ по русскому языку

Поделиться

Эксперт предупреждает: если ребенок долгое время работает на пределе (а порой и за пределом) своих возможностей, это непременно скажется на его физическом или психическом здоровье.

— К сожалению, достаточно часто ко мне на прием приходят подростки с сильной тревогой, сэлфхармом (самоповреждающим поведением) или суицидальными мыслями из-за чрезмерных требований к себе. Таким образом, следует задуматься, какова цена, которую заплатит ребенок за статус отличника, и стоит ли он того, — предупреждает клинический психолог.

Но многие родители всё же задаются вопросом: как сделать так, чтобы ребенок был отличником, и при этом у него не было бы проблем со здоровьем.

— Обычно я задаю родителям такой вопрос: «Каким вы хотите видеть своего ребенка в будущем? Успешным (в том числе в учебе) или счастливым?» Это совсем не одно и то же. Даже очень успешные люди, многого добившиеся в жизни, зачастую страдают от депрессии. С другой стороны, счастливый человек, имеющий реалистичную самооценку и осознающий свои желания, с большей легкостью добьется успеха в жизни, — подчеркивает Дмитрий Клочков.

Также родителям следует спросить себя: «Зачем мне делать отличника из ребенка?» За этим желанием могут скрываться собственные нереализованные амбиции, которые перекладываются сейчас на ребенка. Но готов ли ребенок к такой ноше?

— Мое личное мнение заключается в том, что задача родителя не сделать из ребенка отличника, а помочь ему окончить школу с наименьшими потерями для своей нервной системы и с сохраненным желанием учиться дальше.

Как правильно мотивировать ребенка на учебу и как его заинтересовать

У всех детей есть потенциал и задатки в определенных областях

У всех детей есть потенциал и задатки в определенных областях

Поделиться

Дети по природе своей любопытны и интересуются окружающим миром. И необходимо с самого раннего возраста поддерживать в ребенке это любопытство, отвечая на его бесчисленные вопросы.

— Для ребенка важна реакция родителей. Следует помнить об этом, прежде чем ругать его за то, что он разобрал (сломал) дорогую игрушку. Ведь это тоже его способ познания мира! — отмечает Дмитрий Клочков. — К несчастью, сегодня принято «мотивировать» детей на учебу с помощью запугивания и пророчеств, что он будет никем, если будет плохо учиться. Такой подход только понижает самооценку и усиливает тревогу, что в свою очередь затрудняет учебную деятельность. Так устроен наш мозг: в состоянии стресса мы очень плохо учимся новому.

У всех детей есть потенциал и задатки в определенных областях. Если задатки и интерес к этим областям совпадают, то это может помочь ребенку достичь высокий результатов. Но иногда нам интересно то, к чему нет предрасположенности. В этом случае придется прикладывать больше усилий к обучению, но эмоционального вреда ребенку это не нанесет.

— Таким образом, важно обращать внимание не только на потенциал в своем ребенке, но и на его интересы, — подчеркнул специалист. — Также хочу напомнить родителям, что оценка за контрольную или экзамен не отражает способности, уровень интеллекта и даже знания этого предмета. Она показывает только правильность ответов на конкретные заданные вопросы.

В Новосибирском институте мониторинга и развития образования также рассказали, сколько выпускников не согласились с результатами ЕГЭ и как изменились их баллы после апелляции.

По теме

ЕГЭотличники100 баллов на ЕГЭ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2