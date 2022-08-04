Где учатся 100-балльники: топ-12 школ с самыми умными детьми и как воспитать в ребенке отличника

Больше всего выпускников, которые показали столь высокий результат ЕГЭ, — в СУНЦ НГУ (многим он известен как ФМШ). Здесь 16 человек получили 100 баллов. Следом идет Инженерный лицей НГТУ: он может похвастаться в этом году 6 выпускниками со 100 баллами. На третьем месте — лицей № 130 : с наивысшими результатами ЕГЭ его окончили 4 человека.



Среди школ области отличились лицей № 13 в поселке Краснообск с тремя отличниками ЕГЭ и лицей № 6 в Бердске с двумя отличниками.