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Больше 800 выпускников не согласились с результатами ЕГЭ в НСО — после апелляции семерым понизили оценки

Комиссия в итоге рассмотрела только 231 заявление

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Больше всего заявлений было подано на пересмотр результатов экзамена по математике профильного уровня

Больше всего заявлений было подано на пересмотр результатов экзамена по математике профильного уровня

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В Новосибирской области 889 выпускников не согласились с результатами ЕГЭ. Об этом сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.

Из них по математике профильного уровня — 236, по русскому языку — 166, по обществознанию — 153, по биологии — 70 и другим предметам.

Комиссия приняла к рассмотрению в итоге только 231 заявление.

— Было удовлетворено 208 апелляций с повышением баллов, с понижением — 7, у 16 участников баллы остались без изменений, — ответили на запрос редакции НГС в Новосибирском институте мониторинга и развития образования. — В большинстве случаев изменение баллов участника, подавшего апелляцию, было связано с техническими ошибками, допущенными при сканировании и верификации первых бланков ответов участников ЕГЭ.

С 26 мая в Новосибирске выпускники школ сделали шаг в сторону новой, сложной, но свободной жизни — сдали единый государственный экзамен. Всем не понаслышке известно, как результат экзамена может круто изменить жизнь и какой стресс из-за него испытывают дети. О том, как всё прошло, НГС узнал у выпускников.

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