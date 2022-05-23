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Останетесь на второй год! Попробуйте правильно ответить на реальные задачи из ЕГЭ 2022 года

Порой кажется, что главная задача экзамена — взять школьников измором

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Молитвы не помогут, если вы плохо готовились

Молитвы не помогут, если вы плохо готовились

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Сотни тысяч выпускников сядут на этой неделе за парты в последний раз, чтобы сдать ЕГЭ. При этом у современных школьников всё будет по-взрослому: результаты экзамена можно будет оспорить в конфликтной комиссии, а за списывание грозит штраф — три тысячи рублей. Чтобы как-то облегчить судьбу выпускников, Федеральный институт педагогических измерений заранее представил открытые варианты ЕГЭ. Мы заглянули в них, чтобы вы могли проверить — справитесь ли с заданиями на отлично или будете пересдавать.

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