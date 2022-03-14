«Физически все выполнено»: строительство здания гимназии № 3 завершили в Академгородке

В Новосибирске завершили строительство здания гимназии
— Физически все выполнено. Думаю, на этой неделе документы будут оформлены. Таким образом, будем готовиться к новому учебному году в этом здании, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 14 марта на оперативном совещании в правительстве региона.
В старом здании гимназии, рассчитанном на 560 человек, учились 1140 человек. Уроки проводили даже в столовой. В 2019 году здание решили снести и построить на его месте новое. Оно состоит из трех блоков, два из них — высотой в четыре этажа. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в школе будут работать спортивные залы, библиотека, медицинский блок и музей. В одну смену там сможет учиться 1100 учеников. На строительство выделили 1 миллиард рублей.