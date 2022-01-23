НГТУ устроил сбор шпаргалок среди студентов — смотрим, на какие ухищрения они шли, чтобы сдать сессию

Всю экспозицию представят 25 января, как раз в День студента. Очень большое количество шпаргалок повторялось, так как в целом их идея не нова, и студенты часто пользуются проверенными методами. В финальную выборку, по словам Зои Сергеевой, попадут около 30–40 уникальных интересных экземпляров. Хотя, уточнила она, их больше в 2–3 раза. За предоставление шпаргалок студентам НГТУ подарят мерч вуза — значки, картхолдеры, кружки и прочее.

