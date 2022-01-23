НГТУ устроил сбор шпаргалок среди студентов — смотрим, на какие ухищрения они шли, чтобы сдать сессию

В НГТУ прошел сбор студенческих шпаргалок для необычной экспозиции. Учащиеся вуза поделились своими оригинальными идеями мест, откуда можно подглядеть подсказку. Университет показал НГС фотографии неочевидных, но очень удобных для списывания идей.
Шпаргалки, рассказали в НГТУ, собирали около 10 дней — как раз в период сессии, когда студенты активно готовили себе подсказки. В этом году университет решил создать подобную экспозицию впервые.
— В преддверии Татьяниного дня, Дня студента, пока ребята сдавали сессии, мы объявили, что формируем экспозицию шпаргалок. Чтобы ребят немного стимулировать, бросили клич, что меняем их шпаргалки на фирменный мерч университета. Всё это анонимно. Ребята не называли своих имен и фамилий, только говорили, какой предмет сдавали. Получился существенный, хороший отклик, — рассказала начальник управления информационной политики НГТУ Зоя Сергеева.
Студенческая смекалка смогла удивить авторов этой идеи. Нашелся очень популярный, но неочевидный предмет, который для шпаргалок использовали многие студенты.
— Мы были удивлены тому, сколько масок было принесено. Оказывается, они удобны тем, что в них есть прекрасные складки — их развернешь, а там столько формул записано... Это хедлайнер. Их было очень много. Также было много традиционных бутылок, тетрапаков — всего, что связано с упаковкой. До сих пор рабочая схема. Распиленные пополам стиральные резинки, из которых выходит целая «гармошка» подсказок. Есть и современные болванки, пустышки — беспроводные наушники, из которых можно потянуть целую «гирлянду» подсказок, потянув за нужное место, — сообщили в вузе.
Всю экспозицию представят 25 января, как раз в День студента. Очень большое количество шпаргалок повторялось, так как в целом их идея не нова, и студенты часто пользуются проверенными методами. В финальную выборку, по словам Зои Сергеевой, попадут около 30–40 уникальных интересных экземпляров. Хотя, уточнила она, их больше в 2–3 раза. За предоставление шпаргалок студентам НГТУ подарят мерч вуза — значки, картхолдеры, кружки и прочее.
— Я думаю, что мы это повторим. Но на основе уже имеющейся экспозиции будем ждать новые идеи. Ведь фантазии студентов бесконечны, — подытожила Зоя Сергеева.
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